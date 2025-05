Podolski über Kölns Aufstieg: "Wieder da, wo man hingehört"

Den Aufstieg des 1. FC Köln hatte Lukas Podolski schon vor dem letzten Spiel innerlich als geschafft abgespeichert. Wie seine eigene Karriere aussieht, bleibt noch offen.

Berlin.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski freut sich sehr über den Aufstieg seines Herzensclubs 1. FC Köln. "Am Ende war es ein geiler Sieg, weil man wieder in der Bundesliga ist. Wieder da, wo man hingehört", sagte der 39-Jährige am Rande der Baller League in Berlin am Montagabend.