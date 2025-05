Pokal-Einsatz von Stiller wird zur Last-Minute-Entscheidung

Spielt er oder spielt er nicht? Das Fragezeichen hinter dem Einsatz von Stiller beschäftigt die VfB-Fans. Am Tag vor dem DFB-Pokal-Finale äußert sich der Trainer.

Berlin. Der Einsatz von Stuttgarts Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller im DFB-Pokal-Endspiel gegen Arminia Bielefeld ist noch offen und wird sich nach Club-Angaben erst kurzfristig entscheiden. Erst nach dem Anschwitzen am Finaltag werde im Stab besprochen, ob der Mittelfeldstratege spielen könne, kündigte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß an. Am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) strebt der VfB Stuttgart mit einem Sieg gegen Außenseiter Bielefeld im Berliner Olympiastadion den ersten Pokalsieg der Vereinshistorie seit 28 Jahren an.

"Bisher sind alle Dinge so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Aktuell ist es positiv. Trotzdem müssen wir schauen, wie die Reaktion ausfällt", sagte Hoeneß über den Stand bei seinem Führungsspieler. "Aber wir sind zumindest guter Hoffnung." Stillers Bänderblessur am Sprunggelenk sei allerdings eine "signifikante Verletzung" gewesen. Beim Abschlusstraining im Berliner Olympiastadion war Stiller zumindest bei den leichten Aufwärmübungen dabei, die für die Medienvertreter zugänglich waren.

Der Schlüsselspieler des VfB hatte sich vor zwei Wochen beim 4:0 gegen den FC Augsburg bei einem Foul verletzt. Beim abschließenden Spiel der Bundesliga-Saison in Leipzig (3:2) musste der Mittelfeldspieler pausieren.

VfB-Kapitän schwärmt von Stiller

Wie wichtig Stiller für das Spiel der Schwaben ist, hob Mittelfeld-Partner Atakan Karazor bei der Pressekonferenz in Berlin vor dem Endspiel noch einmal hervor. Der 24-Jährige biete ihm immer eine Anspielstation, vor allem wenn er unter Druck stehe und wenige Lösungen finde, sagte der VfB-Kapitän. Dann sei Stiller seine "Notfalllösung", sagte Karazor. "Wenn ich mit Angelo auf dem Platz stehe, macht er mich einfach stärker und auch die Mannschaft."

Für das Final Four in der Nations League berief Bundestrainer Julian Nagelsmann den defensiven Mittelfeldspieler trotz der Verletzung ins Aufgebot. Das Turnier steigt Anfang Juni in München und Stuttgart. Die DFB-Auswahl trifft im Halbfinale am 4. Juni in München auf Portugal. Vier Tage später folgt entweder das Finale in München oder das Spiel um Platz drei in Stuttgart gegen Spanien oder Frankreich. (dpa)