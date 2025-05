Pokalfinale: Fans laufen zum Stadion - Stimmungsmacher Löw

Zehntausende Menschen haben vor dem DFB-Pokalfinale zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart auf Fanfesten gefeiert. Die VfB-Anhänger jubeln einem prominenten Unterstützer zu.

Berlin. Schlachtrufe, Gesänge - und tatsächlich noch verzweifelte Fans auf Ticketsuche: Zehntausende Fans der DFB-Pokalfinalisten VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld haben sich bei Fanmärschen friedlich und bei guter Stimmung auf den Weg zum Berliner Olympiastadion gemacht. Die Glücklichen, die ein Ticket ergattert haben, verließen am Nachmittag von der Polizei geleitet die Fanfeste. Beide Fanbewegungen erreichten später nach Angaben der Berliner Polizei ohne Störungen oder besondere Vorkommnisse ihr Ziel.

Die Polizei hatte am Mittag am Alexanderplatz mehr als 15.000 Bielefeld-Fans gezählt, am Breitscheidplatz trafen sich demnach rund 5.000 Stuttgarter, darunter auch der ehemalige Nationalcoach Jogi Löw, der den Fans auf der Bühne noch einheizte. Löw hatte 1997 mit dem VfB Stuttgart den DFB-Pokal gewonnen. "Heute haben wir die Chance, Träume wahr werden zu lassen. Für den Verein, für die Stadt", sagte Löw, wie die "Bild" berichtete.

Fans suchen noch verzweifelt nach Tickets

Vereinzelt kamen auch Fans mit "Suche Pokal-Ticket"-Schildern zu den Treffpunkten. "Die Stimmung ist super, es fehlt nur noch ein Ticket zu meinem vollkommenen Glück", sagte ein VfB-Fan. Große Hoffnungen machte er sich nicht. "Hier sind so viele Schilder, das ist total schwer, die Nachfrage ist riesig." Er kündigte an, als Alternative in einer Bar mit anderen Fans das Spiel zu schauen. "Ich glaube, da werden noch viele draußen unterwegs sein."

Beide Fangruppen kamen am späten Nachmittag am Olympiastadion an. Bild: Christoph Soeder/dpa Beide Fangruppen kamen am späten Nachmittag am Olympiastadion an. Bild: Christoph Soeder/dpa

Das Pokalfinale im mit 74.036 Zuschauern ausverkauften Olympiastadion findet am Abend um 20.00 Uhr (ZDF und Sky) statt. Beide Vereine hätten deutlich mehr Karten an ihre Fans verkaufen können als die rund 24.000 Tickets, die sie vom DFB für ihre Fans erhalten haben. Wie jedes Jahr wurden zum Finale viele Anhänger der Clubs in Berlin erwartet, die kein Ticket ergattern konnten. (dpa)