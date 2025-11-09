Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Polanski vor Beförderung - "Wenn Rouven sprechen will ..."

Borussia feiert den ersten Heimsieg der Saison.
Borussia feiert den ersten Heimsieg der Saison. Bild: David Inderlied/dpa
Derbysiege sind für Gladbacher Fans das Highlight.
Derbysiege sind für Gladbacher Fans das Highlight. Bild: David Inderlied/dpa
Polanski empfiehlt sich als Dauerlösung.
Polanski empfiehlt sich als Dauerlösung. Bild: David Inderlied/dpa
Borussia feiert den ersten Heimsieg der Saison.
Borussia feiert den ersten Heimsieg der Saison. Bild: David Inderlied/dpa
Derbysiege sind für Gladbacher Fans das Highlight.
Derbysiege sind für Gladbacher Fans das Highlight. Bild: David Inderlied/dpa
Polanski empfiehlt sich als Dauerlösung.
Polanski empfiehlt sich als Dauerlösung. Bild: David Inderlied/dpa
1. Bundesliga
Polanski vor Beförderung - "Wenn Rouven sprechen will ..."
Morten Ritter, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Siege, Derby-Triumph und ein entspannter Polanski: Wie Gladbachs Coach das Team formt und warum der Sportchef jetzt zum Gespräch bittet.

Mönchengladbach.

Eugen Polanski lächelte die Fragen souverän weg. Mit dem dritten Pflichtspiel-Sieg in Serie hat der "Bis-auf-Weiteres-Trainer" von Borussia Mönchengladbach eine perfekte Bewerbung für eine langfristige Beschäftigung eingereicht. Mit einem Derbysieg für das Prestige und dem Einzug in die nächste Pokalrunde für die Vereinskasse sammelte der 39-Jährige zusätzliche Argumente. Die Fans sorgten nach dem euphorischen 3:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln für großartige Stimmung im tosenden Borussia-Park und bejubelten ihren Coach. 

Polanski bleibt in der Angelegenheit völlig cool. "Ich bin da völlig entspannt. Wenn sie davon überzeugt sind, so wie ich, dass wir gute Arbeit leisten und auf dem richtigen Weg sind, dann wird es so kommen", sagte Polanski und betonte: "Ich habe ja einen Vertrag, es ist ja nicht so, dass ich hier für Nüsse arbeite".

Polanski hat das Borussen-Gen

Es gibt keine Zweifel, dass Polanski seine gute Arbeit im Borussia-Park fortsetzen wird. Er hat wie viele seiner auch erfolgreichen Vorgänger das Borussen-Gen eines ehemaligen Gladbach-Spielers wie früher Jupp Heynckes, Bernd Krauss, Ewald Lienen, Rainer Bonhof oder Horst Köppel in sich. Die Fans lieben ihn, die Spieler loben ihn, die Vereinsführung vertraut ihm. Die Frage ist eigentlich nicht, ob Polanski Trainer bleibt, sondern wann diese Entscheidung verkündet wird.

Polanski empfiehlt sich als Dauerlösung.
Polanski empfiehlt sich als Dauerlösung. Bild: David Inderlied/dpa
Polanski empfiehlt sich als Dauerlösung.
Polanski empfiehlt sich als Dauerlösung. Bild: David Inderlied/dpa

Der neue Sportchef Rouven Schröder deutete eine baldige Entscheidung an. "Wir haben jetzt in der Länderspielpause zwei schöne lange Wochen und auch sehr viel Zeit zum Sprechen. Es ist sicher eine Möglichkeit, dass wenn man Gespräche führt, sie auch zu einem guten Abschluss kommen", erklärte Schröder. Polanski ist da ganz entspannt. "Wenn Rouven sagt, wir sprechen - ich habe Zeit", sagte er. Bis zum nächsten Spiel beim 1. FC Heidenheim wird die Personalie wohl eingetütet sein.

Auch Neuhaus belebt das Gladbacher Spiel

Der Trainer, der den Job seit acht Spielen macht, hat natürlich einen großen Anteil am Aufschwung. "Es hat sich viel zum Positiven unter ihm geändert. Man sieht es auf dem Platz", befand Neuzugang Kevin Diks, der mit seinem verwandelten Strafstoß im Derby seinen ersten Bundesligatreffer erzielte. 

Auch die Personalentscheidungen des Trainers sitzen. Florian Neuhaus ist wieder komplett im Team integriert und spielt eine wichtige Rolle als einer der besten Kicker im Team. Auch die Rückkehr von Franck Honorat sorgt für einen Aufschwung im Angriff. Mit Tim Kleindienst, der seinen Vertrag gerade bis 2029 verlängert hat, und Robin Hack kommen weitere offensive Spieler zurück. "Da sieht man mal, was für einen Kader wir haben. Als ich gekommen bin, habe ich gedacht, dass die Jungs gar nicht wissen, wie gut sie sind", sagte Rouven Schröder.

Bei aller Euphorie und dem rasanten Aufstieg aus dem Tabellenkeller darf man nicht vergessen, dass die Partie gegen den 1. FC Köln auch anders laufen kann. Ohne die VAR-Eingriffe hätten die Gladbacher zwei Elfmeter nicht bekommen, da Schiedsrichter Deniz Aytekin auf dem Platz eine andere Entscheidung getroffen hatte. "Da haben wir auch Spielglück gehabt", gab Schröder zu. Die Kölner waren jedenfalls bedient. "Die Dramaturgie war heute nicht auf unserer Seite", erklärte FC-Coach Lukas Kwasniok. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
08.11.2025
3 min.
Gladbacher feiern befreienden Derby-Sieg gegen Köln
Freude nach dem Gladbacher Führungstreffer.
Gladbach bleibt im Flow. Im Prestige-Derby gelingt ein großer Sieg gegen den alten Rivalen.
Morten Ritter, dpa
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
07.11.2025
4 min.
El Malas Rückkehr zum großen Derby - "Er hat geliefert"
Said El Mala hat noch kein Spiel über 90 Minuten absolviert.
Das rheinische Derby bietet zwei Teams im Aufwind und einen Shooting-Star auf Kölner Seite. Um den Borussia-Park herrschen große Sicherheitsvorkehrungen.
Morten Ritter, dpa
Mehr Artikel