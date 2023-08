Pole-Hattrick bei den Festspielen in Orange: Verstappen top

2021, 2022, 2023: Die Pole geht an Max Verstappen. Der Niederländer bringt die Fans und sich für den Angriff auf den Sieg-Rekord von Sebastian Vettel in Stimmung.

Zandvoort.

Max Verstappen hat bei den Festspielen in Orange für den ersten Stimmungshöhepunkt gesorgt und sich für den Angriff auf den Rekord von Sebastian Vettel in die beste Position manövriert. Unter dem tosenden Applaus der Fans auf den proppenvollen Rängen des Dünenkurses in Zandvoort raste Verstappen am Samstag wie schon 2021 und 2022 auf die Pole für sein Heimrennen.