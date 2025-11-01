Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Polizei: 30 Festnahmen bei Hochrisiko-Spiel in Berlin

Fußballfans verließen das Olympiastadion nach dem Spiel der Hertha gegen Dynamo Dresden unter den kritischen Blicken etlicher Polizisten.
1. Bundesliga
Polizei: 30 Festnahmen bei Hochrisiko-Spiel in Berlin
Vor dem Spiel Hertha BSC gegen Dynamo Dresden war die Stimmung gereizt. Nach dem Sieg der Berliner blieb es nach Einschätzung der Polizei dagegen ruhig.

Berlin.

Rund um das Hochrisiko-Spiel zwischen Hertha BSC und Dynamo Dresden hat es nach Angaben der Polizei 30 Festnahmen gegeben. Gründe waren vorrangig tätliche Angriffe, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzungen, teilte die Polizei mit.

Insgesamt waren gemäß den Angaben der Bundespolizei 600 Kräfte in Berlin im Einsatz, wo am Nachmittag auch das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Union und dem SC Freiburg (0:0) stattfand. Angaben über Zwischenfälle dort gab es nicht, die Bundespolizei sprach insgesamt lediglich von einem ereignisreichen Tag.

Nach der Partie in der 2. Fußball-Bundesliga sei es rund um das Berliner Olympiastadion nach Angaben der Polizei zu keinen Auseinandersetzungen von Fans beider Mannschaften gekommen. "Es war alles ruhig", sagte eine Sprecherin der Polizei am späten Nachmittag nach dem 2:0-Sieg der Gastgeber. "Nach dem Spiel gab es keine Vorfälle mehr." Bei der Abreise der Fans sei es friedlich zugegangen. 

Zum Konzept der Polizei gehörte, die Hertha-Fans auf völlig anderen Wegen zu leiten als die Dynamo-Anhänger. Im Idealfall sollten sie überhaupt nicht aufeinandertreffen. "Das hat gut funktioniert", sagte die Polizei-Sprecherin.

Vor Beginn des Spiels gab es Krawall 

Vor Beginn der Zweitligapartie hatten Fans der beiden Mannschaften im Stadion dagegen die Konfrontation gesucht. Angaben der Polizei zufolge versuchten mehrere hundert Fans aus beiden Lagern, auf dem Oberring aufeinander zuzulaufen. 

Sie wurden aber durch Polizeikräfte und Ordner aufgehalten. Beim Einlass wurde außerdem vereinzelt Pyrotechnik gezündet. Hertha-Fans und Anhänger des Vereins aus der sächsischen Landeshauptstadt rivalisieren seit langem. (dpa)

