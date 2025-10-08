Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Popp dreht auf: Wolfsburgerinnen siegen klar gegen Paris

Voller Einsatz für den VfL Wolfsburg: Alexandra Popp (r).
Voller Einsatz für den VfL Wolfsburg: Alexandra Popp (r). Bild: Swen Pförtner/dpa
Voller Einsatz für den VfL Wolfsburg: Alexandra Popp (r).
Voller Einsatz für den VfL Wolfsburg: Alexandra Popp (r). Bild: Swen Pförtner/dpa
Fußball
Popp dreht auf: Wolfsburgerinnen siegen klar gegen Paris
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der deutsche schlägt den französischen Vizemeister am ersten Spieltag der Champions League überraschend deutlich. Bei Wolfsburgs Fußballerinnen gibt Alexandra Popp den Takt vor.

Wolfsburg.

Angeführt von der stark aufspielenden Alexandra Popp sind die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg mit einem Heimsieg in die Champions-League-Saison gestartet. Gegen den französischen Vizemeister Paris Saint-Germain gewann die Elf von Trainer Stephan Lerch 4:0 (2:0). Jackie Groenen (7. Minute/Eigentor), Ella Peddemors (42.), Popp (90.) und Kapitänin Janina Minge (90.+5/Handelfmeter) sorgten vor 1.734 Zuschauern für die Treffer im AOK Stadion.

Schon an den beiden ersten Toren war die gewohnt einsatzfreudige frühere DFB-Kapitänin Popp entscheidend beteiligt. Vor Groenens Eigentor verlängerte die VfL-Stürmerin den Ball nach einem Eckstoß per Kopf. Beim 2:0 brachte Popp mit einem Ballgewinn Svenja Huth in die Spur, deren Vorlage Peddemors flach verwandelte.

Beerensteyn vergibt 3:0, Popp macht den Deckel drauf

Den etwas spielstärkeren Gästen fehlten Schussstärke und -präzision völlig. Etliche Versuche flogen über oder neben das VfL-Tor, den Rest wehrte die aufmerksame DFB-Ersatztorhüterin Stina Johannes ab. Für die leidenschaftlich auftretende Heimelf vergab Lineth Beerensteyn auf Popp-Vorlage nach einer Stunde das mögliche 3:0. 

Das dritte Tor besorgte dann Popp, die eine Huth-Flanke per Kopf über die Linie drückte. Minge stellte in der Nachspielzeit gar auf 4:0. PSG-Abwehrspielerin Elisa De Almeida hatte zuvor eine Flanke mit der Hand abgewehrt, wie der Videobeweis offenbarte.

Die Wolfsburger Führung fiel nach einem Eckball.
Die Wolfsburger Führung fiel nach einem Eckball. Bild: Swen Pförtner/dpa
Die Wolfsburger Führung fiel nach einem Eckball.
Die Wolfsburger Führung fiel nach einem Eckball. Bild: Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg empfängt am Samstag (15.00 Uhr) in der Bundesliga den punktgleichen Verfolger FC Bayern zum Spitzenspiel, ehe die Lerch-Elf am darauffolgenden Mittwoch in Oslo bei Valerenga IF ihre zweite Champions-League-Partie bestreitet.

Im vergangenen Jahr haben sowohl die Münchnerinnen als auch die Wolfsburgerinnen das Halbfinale verpasst. Anders als der VfL startete der deutsche Meister beim 1:7 am Dienstag in Barcelona mit einer krachenden Niederlage in den aktuellen Wettbewerb. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.09.2025
2 min.
Wolfsburgs Frauen auch gegen Werder unbesiegt
Treffen für Wolfsburg in der Bundesliga: Svenja Huth (li.) und Alexandra Popp
Vizemeister Wolfsburg hinter Titelverteidiger Bayern München. In der Bundesliga sortieren sich die beiden Favoriten in der Tabelle ganz oben ein.
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
04.10.2025
2 min.
FC Bayern und Wolfsburg feiern deutliche Siege vor Topspiel
Flach spielen, hoch gewinnen: Bayerns Georgia Stanway.
Wolfsburgs Fußballerinnen siegen 8:0 in Essen, die Münchnerinnen schicken Bremen mit 4:0 nach Hause. In der kommenden Woche kommt es zum Topspiel der Titelrivalen.
Mehr Artikel