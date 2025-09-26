Porath schießt Schalke auf den Aufstiegsplatz

Mit einer starken Leistung setzt sich der FC Schalke in der Spitzengruppe fest. Der Sieg stand dennoch auf des Messers Schneide.

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat zumindest für einen Tag einen Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Der Treffer von Finn Porath in der 77. Minute zum 1:0 (0:0) gegen die SpVgg Fürth bescherte den Gastgebern vor 61.000 Zuschauern in der Veltins-Arena den ersten Sieg gegen die Franken seit 13 Jahren. Die Fürther setzten ihre Achterbahnfahrt im Sieg-Niederlagen-Rhythmus fort und verpassten eine Verbesserung in die obere Tabellenhälfte.

Frühes Aus für Timo Becker

Nach dem Sieg beim 1. FC Magdeburg (2:0) und dem Sprung auf Rang fünf traten die Gastgeber mit unveränderter Startelf an, mussten aber bereits in der 9. Minuten auf den ohnehin schon angeschlagenen Timo Becker verzichten. Der Abwehrspieler musste nach dem Zusammenstoß mit dem eigenen Mitspieler Schallenberg mit Kniebeschwerden frühzeitig ausgewechselt werden.

Dennoch dominierten die Schalker die Partie und kamen durch Vitalie Becker und Soufiane El-Faouzi zu guten Tormöglichkeiten gegen die offensiv sehr zurückhaltenden Fürther. Schalke-Kapitän Kenan Karaman scheiterte mit einem Kopfball in der 54. Minute. Fürths Abwehrspieler Marco John rettete nach einem Schuss auf der Torlinie und verhinderte den Rückstand. Erst der eingewechselte Porath konnte Fürths starken Keeper Pelle Boevink überwinden. Schalkes Torhüter Loris Karius rettete in der Nachspielzeit mit einer Glanzparade gegen Omar Sillah den dritten Sieg im vierten Heimspiel. (dpa)