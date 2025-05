Portugal mit Palhinha und Ronaldo gegen Deutschland

Am 4. Juni trifft Deutschland im Halbfinale der Nations League auf Portugal. Die Portugiesen haben nun ihren Kader für das Duell mit der DFB-Elf bekanntgegeben.

Lissabon.

Angeführt von Superstar Cristiano Ronaldo und mit nur einem Bundesliga-Profi geht Portugal ins Halbfinale der Nations League gegen Deutschland. Bayern Münchens João Palhinha ist der einzige Deutschland-Legionär im erweiterten Kader von Portugals Fußball-Nationaltrainer Roberto Martínez. Die Seleçāo tritt am 4. Juni in München gegen die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann an. Das Finale findet vier Tage später ebenfalls in München statt.