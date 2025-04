Premier League führt halbautomatische Abseitskontrolle ein

In der englischen Premier League kommt ab dem 32. Spieltag eine neue Technologie zum Einsatz. Sie soll den Videoschiedsrichter unterstützen.

London.

Die englische Premier League führt eine halbautomatische Abseitstechnologie ein. Die Neuerung soll ab dem 32. Spieltag zum Einsatz kommen und die Videoschiedsrichter unterstützen, hieß es in einer Mitteilung. In der Liga sei die halbautomatische Abseitstechnologie bereits getestet und im FA Cup schon genutzt worden. Mithilfe der Innovation soll eine effizientere Platzierung der virtuellen Abseitslinie ermöglicht werden.

In der Partie zwischen Manchester City und Crystal Palace feiert die Technologie am 12. April ihre Premiere. Die Premier League erhofft sich durch die Einführung eine effizientere und schnellere Entscheidung, die dann umgehend an die Fußball-Fans und Medien weitergegeben werden soll. (dpa)