Premier League verurteilt Schmäh-Gesänge

Seit Jahren werden Fans des FC Liverpool immer wieder durch Gesänge an die Katastrophen von Hillsborough und Heysel erinnert. Auch am Sonntag bei Aufsteiger Luton. Die Liga hat reagiert.

Luton. Auch die Premier League hat die Schmäh-Gesänge beim Spiel von Aufsteiger Luton Town gegen den FC Liverpool verurteilt und eine Aufklärungskampagne an Schulen angekündigt. Beim 1:1 hatten Fans im Stadion über die Katastrophen in Hillsborough und Heysel gesungen.

In Heysel waren 1985 39 Menschen gestorben, in Folge der Hillsborough-Katastrophe von 1989 waren 97 Liverpool-Fans ums Leben gekommen. Schon am Montag hatte der englische Fußballverband FA die Gesänge in einer Stellungnahme verurteilt, Luton Town hatte eine Untersuchung versprochen.

Die Premier League kündigte ein ab Montag laufendes Präventions- und Aufklärungsprogramm an Schulen an, das Teil der zu Saisonbeginn verkündeten Maßnahmen ist, um Gesänge dieser Art zu verhindern. Wer dagegen verstößt, kann inzwischen mit einem Stadionverbot belegt werden. (dpa)