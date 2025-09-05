Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Pressestimmen nach 0:2: "Deutschland zum Schweigen gebracht"

Bundestrainer Julian Nagelsmann schreibt mit dem 0:2 in der Slowakei ungewollt DFB-Geschichte.
Bundestrainer Julian Nagelsmann schreibt mit dem 0:2 in der Slowakei ungewollt DFB-Geschichte. Bild: Christian Charisius/dpa
Bundestrainer Julian Nagelsmann schreibt mit dem 0:2 in der Slowakei ungewollt DFB-Geschichte.
Bundestrainer Julian Nagelsmann schreibt mit dem 0:2 in der Slowakei ungewollt DFB-Geschichte. Bild: Christian Charisius/dpa
Pressestimmen nach 0:2: "Deutschland zum Schweigen gebracht"
Bei der historischen Niederlage in der Slowakei gibt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ein miserables Bild ab. Das spiegelt sich auch in den internationalen Pressestimmen wider.

Bratislava.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erlebt beim Start in die Qualifikation zur WM 2026 eine denkwürdige Niederlage. Das schreiben internationale Medien nach dem 0:2 in der Slowakei:

Slowakei

"Pravda": "Lauter Vorzugsschüler mit Sternchen, eine Weltklasseleistung der Slowaken. Und (Nationaltrainer) Calzona? Der hat seine Kritiker zum Schweigen gebracht. Eine perfekte Teamleistung führten die slowakischen Fußballer beim sensationellen 2:0-Sieg gegen Deutschland vor."

"Aktuality.sk": "Fantastisch in der Beweglichkeit! Die Slowakei hat mit einer fantastischen Leistung den Giganten aus Deutschland zum Schweigen gebracht."

"TASR" (staatliche Nachrichtenagentur): "Ein riesiger Erfolg! Die Slowakei schreibt mit dem 2:0-Heimsieg über den Superfavoriten Deutschland Geschichte. Die Deutschen verloren erst ihr viertes von 105 WM-Qualifikationsspielen bisher, zum ersten Mal auswärts."

"Sme": "Die Slowaken schafften, was niemand anderem gelang. Der Real-Verteidiger (Rüdiger) war auf den Knien und auf dem Hintern. Die slowakische Fußball-Nationalmannschaft schaffte zum Auftakt der WM-Qualifikation 2026 einen der wertvollsten Siege seit der Staatsgründung. (...) Die Deutschen verloren vor dem Spiel in Bratislava niemals zuvor ein Auswärtsspiel in einer WM-Qualifikation."

"STVR" (öffentlich-rechtlicher TV- und Radiosender): "In Bratislava wurde eine Fußballsensation geboren."

England

"Daily Mail": "Ein wütender Bastian Schweinsteiger schimpft über Deutschland nach der überraschenden 0:2-Niederlage in der Slowakei - und kritisiert Florian Wirtz, Nick Woltemade und Co. heftig."

Spanien

"Marca": "Die Tore von Hancko und Strelec besiegeln das Schicksal einer deutschen Mannschaft, der es an Durchschlagskraft mangelt."

"AS": "Deutschland ist ein Drama. Die Slowakei demütigte eine in jeder Hinsicht enttäuschende deutsche Mannschaft. Der Atlético-Spieler Hancko erzielte den ersten Treffer. (...) Real Madrids Rüdiger, der bei beiden Toren im Fokus stand, erlebte einen besonders bitteren Abend."

Italien

"Corriere dello Sport": "Großer Coup für die Slowakei von Calzona, die am ersten Spieltag der Gruppe A Deutschland mit 2:0 besiegt."

Frankreich

"L'Équipe": "Deutschland unterliegt in der Slowakei, gibt Anlass zur Sorge und startet schlecht in die WM-Qualifikation."

Schweiz

"Blick": "Nagelsmann sauer – deutsches Debakel zum WM-Quali-Start."

"Neue Zürcher Zeitung": "0:2 in der Slowakei: Wäre der Deutsche Fußball-Bund ein Club, hätte es Konsequenzen für Trainer Nagelsmann. In der WM-Qualifikation zeigt sich: In den bald zwei Jahren unter Nagelsmann hat das Team keinen Schritt nach vorn getan."

Österreich

"Kronen Zeitung": "Deutschland fängt sich 0:2-Watschn in der Slowakei." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
