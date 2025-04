Pressestimmen nach dem Bayern-Aus - "Kanes Pechsträhne"

"Mission failed!" Die Bayern scheitern in der Champions League, der Traum vom Finale dahoam ist geplatzt. Europas Presse feiert Halbfinalist Inter Mailand.

Mailand. "Inter-Party" und "das letzte Leiden": Während in Deutschland das wohl letzte Königsklassen-Spiel von Bayern-Ikone Thomas Müller im Blickpunkt steht, feiert Italiens Presse Inter Mailand. Nach dem 2:2 im Rückspiel wird zudem Harry Kanes Titellosigkeit sowie das verpasste Heimfinale von München thematisiert.

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Inter, das ist ein wunderschönes Unentschieden! Das 2:2 gegen Bayern ist das Halbfinale gegen Barça wert."

"Tuttosport": "Lautaro und Pavard eliminieren Bayern. Champions League und Triple kommen immer näher."

"Corriere dello Sport": "Inter-Party im San Siro. Es ist das Halbfinale mit Barcelona, ​​Bayern kommt nicht über ein Unentschieden hinaus."

"Corriere della Sera": "Inter setzt sich gegen Bayern durch und erreicht das Halbfinale. Die Nerazzurri geraten in Rückstand und kommen dann zurück, dann das letzte Leiden und die Feier."

Frankreich

"L'Equipe": "Ein Match von hohem Niveau. Pavard trifft, Inter unter den letzten Vier."

Spanien

"Marca": "In Mailand gab es kein Comeback und die Bayern werden „ihr“ Finale nicht in der Allianz Arena spielen."

"Mundo Deportivo": "Die Münchner träumten von einem Champions-League-Sieg in der heimischen Allianz Arena, konnten sich aber gegen die Mailänder nicht durchsetzen."

Großbritannien

"The Sun": "Harry Kanes Pechsträhne in der Champions League hält trotz seines schönen Treffers im San Siro an."

"The Guardian": "Von Wind und Wasser gebeutelt, hat Inter am Ende das Feuer reingebracht. Nach dem Ausscheiden von Bayern München, das ein packendes Spiel bis zur letzten Sekunde offen hielt, sollte niemand mehr Inter als glaubwürdigen Anwärter auf den Champions-League-Titel außer Acht lassen."

Schweiz

"Blick": "Spektakel im Rückspiel. Sommer hält Inters Halbfinal-Einzug fest."

"20 Minuten": "Mission failed! Der deutsche Rekordmeister schied nach einem 2:2 im Champions-League-Viertelfinale gegen Yann Sommers Inter Mailand aus (Hinspiel 1:2). Knapp eineinhalb Monate vor dem möglichen Heim-Finale in der Königsklasse ist der große Traum des FC Bayern also geplatzt. Nach 2012 klappte es wieder nicht mit dem "Titel Dahoam"."

Österreich

"Krone": "Inter zerstört Bayerns Traum vom "Finale dahoam""

"Kleine Zeitung": "Inter Mailand nach Drama gegen die Bayern im Halbfinale"

"Österreich": "2:2 - Inter-Doppelschlag lässt Bayern-Traum platzen. Nichts wurde es aus der Bayern-Aufholjagd im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League. In einem Königsklassen-Thriller kommen die Münchner nur zu einem 2:2 bei Inter und verpassen damit den Aufstieg ins Halbfinale knapp." (dpa)