Pressestimmen nach dem Vegas-Drama: Erdbeben in der WM

Nun trauen viele Max Verstappen den fünften WM-Titel in Serie zu. Zwei Grand Prix gibt es noch. Spitzenreiter Lando Norris bleibt nach dem McLaren-Desaster nicht viel Zeit zur Frustbewältigung.

Las Vegas. Max Verstappens Sieg in Las Vegas war das eine. Dass die beiden vor ihm im WM-Klassement liegenden McLaren-Fahrer disqualifiziert wurden, befeuerte den Kampf um den Formel-1-Titel aber erst so richtig. Lando Norris führt nun nur noch mit 24 Punkten vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri und eben Red-Bull-Star Verstappen. Zwei Grand Prix stehen in dieser Saison noch aus und das schreibt die internationale Presse:

Großbritannien

"Independent": "F1-Titelkampf im Chaos nach der Disqualifikation von Lando Norris und Oscar Piastri. Die Entwicklung seismischen Ausmaßes nach dem Rennen bedeutet, dass Max Verstappen, der in Vegas siegte, nun nur noch 24 Punkte hinter dem WM-Führenden Norris und gleichauf nach Punkten mit Piastri ist bei zwei noch ausstehenden Runden."

"Guardian": "Punkteverlust bringt Max Verstappen in Titel-Reichweite. (...) Die Entscheidung fiel mehr als vier Stunden nach Ende des Rennens, nachdem festgestellt worden war, dass ihre Autos gegen die Vorschriften bezüglich der Dicke des Skidblocks am Boden des Autos verstoßen hatten."

"Daily Mail": "Lando Norris' Disqualifikation vom Grand Prix in Las Vegas bringt den Briten im engen Weltmeisterschaftsrennen ins Schwitzen."

"Sun": "Norris hatte bereits eine Hand an der WM-Trophäe, nachdem er zunächst Zweiter geworden war, während Piastri mit noch zwei ausstehenden Rennen den vierten Platz belegt hatte. (...) Aber Verstappen liegt nun nur noch 24 Punkte hinter Norris und hat genauso viele Punkte wie Piastri."

Niederlande

"AD": "Bizarres Ende des GP von Las Vegas: Disqualifikation der McLaren-Fahrer, Titelchancen für Max Verstappen steigen wieder."

"De Telegraaf": "Drama für McLaren in Las Vegas."

Schweiz

"Tages-Anzeiger": "Im Fußball ist das Spiel zu Ende, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat. In der Formel 1 endet das Rennen dagegen nicht zwingend, wenn der letzte Fahrer über die Ziellinie gefahren ist. So ist das auch in Las Vegas nicht der Fall, wo am Samstagabend ein ziemlich unterhaltsamer Grand Prix stattgefunden hat, den Max Verstappen vor Lando Norris, George Russell und Oscar Piastri gewonnen hat. Über vier Stunden nach dem Rennen ist genau diese Rangliste obsolet, kommt es zum Drama für McLaren, das das ganze Jahr über so sicher Richtung WM-Titel zu fahren schien. Nun steht der Fahrertitel auf einmal auf der Kippe."

"Blick": "WM-Rennen wieder völlig offen."

Österreich

"Krone": Super-GAU für McLaren in Las Vegas! Lando Norris und Oscar Piastri sind nachträglich disqualifiziert worden. Es ist auch eine dramatische Wende im Titelkampf. Denn Tagessieger Max Verstappen hat nun wieder ein gewichtiges Wort mitzusprechen!".

"Kleine Zeitung": "Desaster nach Rennende! Lando Norris und Oscar Piastri disqualifiziert. In der Formel 1 geht es um Millimeter, (...). Wie entscheidend diese Millimeter nun sein können, zeigte das über weite Strecken unspektakuläre Rennen am spektakulärsten Ort des Rennkalenders. Denn nach dem Sieg von Max Verstappen vor Lando Norris und George Russell in Las Vegas kam es zum Drama an der Strecke, das wohl mitentscheidend für die Weltmeisterschaft sein könnte."

"Salzburger Nachrichten": "Drama für McLaren in Las Vegas: Disqualifikation für Norris und Piastri – Verstappen feiert Sieg."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Der Alptraum von McLaren ist schließlich wahr geworden. (...) Was für Norris ein positiver Tag war, da er sich dank seines zweiten Platzes eine konkrete Chance auf den Weltmeistertitel beim nächsten GP in Katar gesichert hatte, wurde für den englischen Fahrer zu einer Katastrophe. Tatsächlich wurde der Schatten von Max Verstappen, dem heutigen Sieger in Las Vegas, noch viel bedrohlicher, (...)."

"Corriere della Sera": "Sensationelles Ende des Grand Prix von Las Vegas: Nach den Feierlichkeiten wurde das Rennen aufgrund der technischen Überprüfungen durch den Verband und auch die Weltmeisterschaft plötzlich wieder eröffnet. (...) Für McLaren ist eine doppelte Disqualifikation peinlich und zeugt von einem schwerwiegenden Fehler bei der Wahl der Abstimmung und den Berechnungen zum Verbrauch der Planke."

Spanien

"Mundo deportivo": "Die Formel-1-Weltmeisterschaft 2025 nimmt nach einem unerwarteten Desaster von McLaren eine komplette Wendung."

"Marca": "Chaos bei McLaren! Disqualifikation für Norris und Piastri, und die Weltmeisterschaft heizt sich auf."

"As": "Wende in der Weltmeisterschaft: Die Fia disqualifiziert beide McLaren-Fahrzeuge."

"El Mundo": "Erdbeben in der Weltmeisterschaft: Norris und Piastri wegen eines technischen Verstoßes in Las Vegas disqualifiziert."

"Sport": "Lando Norris führt die Formel-1-Weltmeisterschaft an, allerdings mit weniger Vorsprung als erwartet, nachdem er beim Grand Prix von Las Vegas, dem 22. Rennen des Kalenders 2025, den zweiten Platz belegt hatte. Der Brite, der wegen einer technischen Unregelmäßigkeit disqualifiziert wurde, liegt 24 Punkte vor Max Verstappen, dem Sieger auf dem Strip, wobei in Katar und Abu Dhabi noch 58 Punkte zu vergeben sind."

Frankreich

"L'Équipe": "Max Verstappen wieder im Titelrennen."

"Le Monde": "Es ist ein Artikel der technischen Vorschriften der Fédération Internationale de l'Automobile (Fia), der umfangreicher ist als die anderen und den die Formel-1-Teams und -Fahrer nicht ignorieren dürfen. (...) Diese wenigen Zeilen und ihre Konsequenzen haben vielleicht das Interesse an diesem Saisonfinale 2025 der Formel-1-Weltmeisterschaft am Sonntag, dem 23. November, wiederbelebt, dessen Ausgang nach dem Grand Prix von Las Vegas bereits sehr vorherbestimmt schien." (dpa)