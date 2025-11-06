Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Pressestimmen nach der Niederlage des BVB in Manchester

Foden (rechts) bekam für seine Leistung gegen Dortmund international viel Anerkennung.
Foden (rechts) bekam für seine Leistung gegen Dortmund international viel Anerkennung. Bild: Martin Rickett/PA Wire/dpa
Foden (rechts) bekam für seine Leistung gegen Dortmund international viel Anerkennung.
Foden (rechts) bekam für seine Leistung gegen Dortmund international viel Anerkennung. Bild: Martin Rickett/PA Wire/dpa
Fußball
Pressestimmen nach der Niederlage des BVB in Manchester
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Borussia Dortmund verliert 1:4 gegen Manchester City. Das schreibt die internationale Presse zu der Partie.

Manchester.

In der Champions League steht Borussia Dortmund nach der ersten Niederlage im Mittelfeld der Tabelle. Das schreiben internationale Medien nach dem 1:4 bei Manchester City:

England

"The Guardian": "Von den vier vorausgehenden Treffen (alle in der Champions League) gewann Dortmund nur eins - 1:0 in der Gruppenphase 2012 - und als die zweite Halbzeit begann, waren sie weit davon entfernt, das zu wiederholen."

"Daily Mail": City-Profi Phil Foden "hat nicht nur zwei Tore erzielt, er hat Dortmund zudem vom Anpfiff weg Probleme bereitet."

Spanien

"AS": "Foden traf in der zweiten Halbzeit erneut und zeigte eine brillante Leistung, die ihm hoffentlich eine Nominierung durch Tuchel einbringt, der ihn in den letzten beiden Länderspielen nicht berücksichtigt hatte."

"Marca": "Vom Duell gegen Dortmund wurde viel erwartet, doch schon bald zeigte sich, dass der Abstand zwischen beiden Teams enorm sein würde. Die Abtastphase dauerte kaum 10 Minuten. Von da an: ein Sturm von City. Spielfluss, Chancen und Tore – vielleicht sogar weniger, als in den ersten 25 sensationellen Minuten möglich gewesen wäre."

Schweiz

"Blick": "Dortmund ist mit einer günstigen Vorgeschichte in die nordenglische Metropole gereist – außer gegen die Über-Bayern (1:2) hat der BVB kein Spiel verloren. Beim Monolog der City verflüchtigt sich der stabile Eindruck dann allerdings in schmerzhafter Weise. Schon in der ersten Hälfte bewegt sich nur der Schweizer National-Keeper Gregor Kobel auf Augenhöhe." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:24 Uhr
4 min.
Für die ganz Großen reicht es nicht: BVB muss noch lernen
Die Dortmunder Spieler reagierten ernüchtert und enttäuscht.
Der BVB bekommt von Manchester City seine Grenzen aufgezeigt. Die Dortmunder wissen, woran sie noch arbeiten müssen. Ein Comeback ist der Lichtblick der England-Reise.
Thomas Eßer, dpa
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:27 Uhr
4 min.
Gestalten statt verwalten: Neuendorf bleibt DFB-Boss
Bernd Neuendorf (v.r.) ist auf dem DFB-Bundestag im Amt des Präsidenten bestätigt worden.
Bernd Neuendorf geht in seine zweite Amtszeit als DFB-Präsident. Der 64-Jährige will den Verband nach Jahren der Konsolidierung fit für die Zukunft machen.
Eric Dobias und Ulrike John, dpa
23:09 Uhr
4 min.
"Nicht gut genug": BVB verliert in Manchester
BVB-Torwart Gregor Kobel konnte die Niederlage nicht verhindern.
Manchester City ist eine Nummer zu groß für den BVB. Die Offensive des englischen Topteams spielt zu stark für die Westfalen. Auch ein Ex-Dortmunder trifft.
Thomas Eßer, dpa
12:30 Uhr
4 min.
„Dringender Handlungsbedarf“: Kreis saniert Berufsschule in Rochlitz
Am Berufsschulzentrum in Rochlitz sind Gebäudeteile eingerüstet. Nun müssen zügig Fassaden und Dächer saniert werden.
Obwohl über die Zukunft des Schulstandortes nicht entschieden ist, will die Kreisverwaltung nun Millionen für die Sanierung des Gebäudekomplexes ausgeben. Investitionsstau betrifft noch mehr Schulen.
Jan Leißner
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
Mehr Artikel