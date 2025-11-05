Pressestimmen nach Sieg: Bayern eine Dampfwalze ohne Bremse

Der FC Bayern feiert seinen 16. Sieg im 16. Pflichtspiel. Die Presse feiert den deutschen Fußball-Meister.

Paris. Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München setzt seine Erfolgsserie auch in der Champions League fort. Das schreiben internationale Medien nach dem 2:1 bei Paris Saint-Germain:

Frankreich

"L'Équipe": "PSG wurde von der Übermacht des FC Bayern München sofort überrollt, brach im Parc des Princes zunächst auseinander und erlebte dann mit den verletzungsbedingten Ausfällen von Ousmane Dembélé und Achraf Hakimi einen Albtraum-Abend."

"Le Parisien": "Am Dienstagabend im Parc des Princes sind Europas Meister taktisch untergegangen und haben zwei weitere wichtige Spieler verloren. Ein furchtbarer Abend. Für Paris Saint-Germain blieben nur noch Tränen übrig."

"Le Figaro": "Die Bayern sind der Chef. Der 16. Sieg in 16 Spielen für die Mannschaft von Vincent Kompany, die sich in der zweiten Halbzeit mit zehn gegen elf schlagen musste. Paris Saint-Germain verliert bei der Niederlage gegen den FC Bayern einige seiner Illusionen und drei Punkte, aber vor allem auch zwei seiner Schlüsselspieler."

"Le Monde": "Nach einem Albtraum-Abend in der Champions League ziehen dunkle Wolken über Paris auf."

"Ouest-France": "Die Männer von Luis Enrique waren gewarnt, dass diese Mannschaft des FC Bayern München schlagkräftig ist und es nicht viel braucht, damit sie ihr ganzes Können zeigt."

England

"The Guardian": "Bayern München setzte mit dem Sieg gegen den Titelverteidiger im eigenen Stadion ein Ausrufezeichen in Sachen Champions-League-Titel. In der ersten Halbzeit spielten die Bayern überragend, Luis Diaz traf doppelt, doch kurz vor der Pause kippte das Spiel, als Diaz nach einem brutalen Foul an Achraf Hakimi vom Platz gestellt wurde. Für einen Sieg in der Ligaphase ist das ein echter Kracher."

"Daily Mail": "Vom Helden zum Versager! Ehemaliger Liverpool-Star (Díaz) erzielt zwei Tore, bevor er nach einem brutalen Foul, das den Gegner zu Tränen rührte, vom Platz gestellt wird."

Spanien

"AS": "Bayern ist die beste Mannschaft Europas. Kompany hat eine unaufhaltsame Mannschaft geschaffen, eine Zerstörungsmaschine, die auch Niederlagen einstecken kann. Das Spiel war eine Ode an den Totalfußball. Ein Duell, das, falls es noch Skeptiker gab, bestätigte, dass Bayern eine Dampfwalze ohne Bremse ist. Es fehlte nur noch, den Champion zu Hause in Schach zu halten, um neuer König zu werden. Und genau das geschah in der ersten Halbzeit."

"Marca": "Ein Paukenschlag und eine Botschaft an ganz Europa."

"Sport": "Luis Díaz sorgt für eine Nacht des Schreckens – Luis Enrique verliert Ousmane Dembélé und Achraf Hakimi in einem Spiel, in dem für die Pariser alles schiefging."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Es war ein Albtraum-Abend für PSG. Diaz' ​​waghalsiges Foul an Hakimi hinterlässt Tränen auf dem Spielfeld und die Befürchtung einer langen Verletzungspause."

Tuttosport: "Lautstark hingegen war der Sieg des FC Bayern München im Parc des Princes gegen Paris Saint-Germain. Luis Díaz war der Mann des Spiels: Er erzielte in der 4. Minute das 1:0, in der 32. Minute das 2:0 und wurde kurz vor der Pause vom Platz gestellt." (dpa)