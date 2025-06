Pressestimmen zum 1:2: "Deutsche Mannschaft bedauernswert"

Lob gibt es keines von den internationalen Medien fürs deutsche Team. Stattdessen werden vor allem zwei Portugiesen gefeiert.

München. Vor allem zwei Spieler stehen nach dem 2:1 der Portugiesen über Deutschland im Fokus der internationalen Medien. Es sind die Torschützen des Final-Teilnehmers in der Nations League. Komplimente bekommt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für ihren Auftritt in München nicht.

Portugal

"Público": "Portugal qualifizierte sich durch einen 2:1-Sieg gegen Deutschland für das Finale der Nations League und kehrte damit 25 Jahre nach dem 3:0-Sieg bei der Euro 2000 auf die Siegerstraße zurück. Doch dieser Comeback-Sieg gelang nur, weil Portugal aufhörte, zu viel zu denken und sein Spiel vereinfachte."

"Diario de Noticias": "25 Jahre später half ein anderer Conceição dem Team, Deutschland zu besiegen."

"A Bola": "Ein Vierteljahrhundert nach seinem Vater Sérgio kam Francisco Conceição von der Bank und wurde mit einem herrlichen Tor zu einem der seltenen portugiesischen Helden in der Geschichte der Duelle mit Deutschland; Ronaldo, in seinen 40ern, sorgte für den Rest."

Spanien

"Mundo deportivo": "1:2: Cristiano gewinnt sein Duell mit ter Stegen, Portugal verhindert Deutschland im Endspiel. (...) Der Sieg bestätigt Roberto Martínez als portugiesischen Trainer, auch wenn in manchen Kreisen Zweifel an seiner Zukunft bestehen."

"Sport": "Cristiano schaltet den besten ter Stegen aus und schickt Portugal ins Finale. (...) Die Nagelsmann-Elf befand sich vor diesem Halbfinale in hervorragender Form und hat nur eines der letzten elf Heimspiele verloren: das Viertelfinale der Europameisterschaft gegen La Roja mit dem beeindruckenden Tor von Mikel Merino."

"Marca": "Cristiano Ronaldo ist ein weiteres Finale wert. Die erste Hälfte des ersten Nations-League-Halbfinales war geprägt von der Angst vor einer Niederlage und der Müdigkeit, die sich aufgrund eines überladenen Terminplans angesammelt hatte. Die Abwesenheit von Rüdiger, Musiala ... war ebenfalls spürbar.

"El País": "Die Nagelsmann-Elf hatte seit der Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale der Euro 2024 nicht mehr verloren. Gestern ging diese Serie zu Ende, ohne dass sich jemand darüber wunderte."

Frankreich

"L'Équipe": "Portugal, das technisch stärker ist und den Schwung seiner Champions-League-Sieger von PSG hat, hat Deutschland am Mittwoch in München mit 2:1 vom Thron gestoßen."

"Le Figaro": "Ronaldo unabänderlich, die PSG-Portugiesen unermüdlich, die deutsche Mannschaft bedauernswert."

"Le Parisien": "In einem ausgeglichenen Spiel verpasste Deutschland die Chance, sich ein Finale in der Nations League zu sichern. Schuld daran waren die Portugiesen, die das Spiel nach dem Führungstreffer der Deutschen drehten. (...) Deutschland träumte von einem Sieg in der Nations League. Er wurde wieder verpasst."

Italien

"Tuttosport": "Conceição, ein verrücktes Tor in der Nations League: Der Portugiese erzielt den Ausgleich gegen Deutschland! Das Juve-Talent wurde in der 58. Minute für Trincao eingewechselt und erzielte innerhalb von nur fünf Minuten den Ausgleich gegen die Deutschen (...) dank eines fabelhaften Treffers. Weitere fünf Minuten vergingen, und Cristiano Ronaldos Treffer zum 2:1 ermöglichte den Lusitanern den Einzug ins Finale des Wettbewerbs."

"La Rebubblica": "Martínez' Männer haben in München ein Kunststück vollbracht: Auf das frühe Tor von Wirtz antworteten sie mit Toren des Juventus-Stürmers (Conceição) und von CR7, dessen 137."

Österreich

"Kleine Zeitung": "Superstar Ronaldo besiegelte Deutschlands Untergang."

Schweiz

"Tages-Anzeiger": "Der ewige Cristiano Ronaldo hat den Traum der deutschen Nationalmannschaft vom ersten Nations-League-Titel mit seinem 137. Treffer für Portugal platzen lassen."

"Blick": "Schon vor der Partie ist in München erstmals für Aufregung gesorgt. Rund 50 Minuten vor dem geplanten Anpfiff werden die beiden Goalies beim Einwärmen von einem Unwetter gestört. Wegen des heftigen Hagelschauers müssen ter Stegen und sein Gegenüber Costa zurück in die Kabine – das Spiel wird zehn Minuten verspätet angepfiffen. Tore hagelt es im Anschluss nicht." (dpa)