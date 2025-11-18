Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Pressestimmen zum 6:0 der DFB-Elf: Eine deutsche Warnung

Dieser Sieg hinterließ auch international Eindruck
Dieser Sieg hinterließ auch international Eindruck Bild: Christian Charisius/dpa
Dieser Sieg hinterließ auch international Eindruck
Dieser Sieg hinterließ auch international Eindruck Bild: Christian Charisius/dpa
Fußball
Pressestimmen zum 6:0 der DFB-Elf: Eine deutsche Warnung
Der deutliche Sieg gepaart mit einer beeindruckenden Leistung der deutschen Mannschaft wird auch international wahrgenommen.

Leipzig.

Als es drauf ankommt, spielt sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in einen Rausch. Das 6:0 im entscheidenden Spiel gegen die Slowakei zur direkten Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den USA, in Kanada und Mexiko hinterlässt Eindruck. Das schreibt die internationale Presse: 

Slowakei: 

"Novy Cas": "Blamage, Debakel und verzweifeltes Warten auf das Ende: Die höchste Niederlage in der Geschichte der slowakischen Nationalmannschaft! (...) Damit hat Deutschland die 0:2-Niederlage, die ihnen die Slowaken im ersten Qualifikationsspiel zugefügt hatten, perfekt wettgemacht."

"Plus jeden den": "Höchste Niederlage in der Geschichte: Deutschland besiegte die Slowaken mit sechs Toren."

Großbritannien:

"Guardian": "Deutschland sicherte sich einen Platz bei der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr, indem es die Slowakei im letzten Qualifikationsspiel mit 6:0 besiegte, sie mit vier Toren in der ersten Halbzeit in die Knie zwang und ihren Gegner in die Playoffs im März schickte."

Italien:

"Corriere dello Sport": "Deutschland überrollt die Slowakei und fliegt zur Weltmeisterschaft."

"La Repubblica": "Deutschland bei der Weltmeisterschaft: Slowakei mit 6:0 überrollt. Deutschland zeigte sich im WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei, (...) unbeeindruckt. In Leipzig dominierte es das Spiel, gewann mit 6:0 und sicherte sich damit die Teilnahme an der Endrunde, während es seinen Rivalen in die Playoffs verwies."

Spanien:

"Mundo deportivo": "6:0 - Revanche mit Kantersieg für Deutschland und Qualifikation für die WM. Die 'Mannschaft' hat mit der Slowakei, die sie zu Beginn der Qualifikationsrunde besiegt hatte, abgerechnet und sich mit einer endlich überzeugenden Leistung die Qualifikation gesichert. Deutschland durfte bei der Weltmeisterschaft nicht fehlen und hat zudem eine Warnung ausgesprochen: Man muss es im Kampf um den Titel immer berücksichtigen."

"As": "So ist das eben mit Deutschland. Wenn es darauf ankommt, versagt es selten, und so war es auch am Montag in einem entscheidenden Spiel für die Zukunft einer Mannschaft, die während dieser Qualifikationsphase für die Weltmeisterschaft stark infrage gestellt worden war. Die Mannschaft kam und besiegte die Slowakei, die ihr den Weg zur Weltmeisterschaft mit einem 2:0-Sieg am ersten Spieltag der Gruppe erschwert hatte, mit einem beeindruckenden 6:0."

Schweiz:

"Tages-Anzeiger": "Deutschland zerpflückt die Slowaken und reist fix an die WM. Nach etwas Geknorze hat sich Deutschland doch noch ohne Umweg für die Fussball-WM 2026 qualifiziert."

"Blick": "Deutschland völlig losgelöst – WM klargemacht. (...) Dass die Deutschen, denen bei einer erneuten Niederlage gegen die Slowaken die Playoffs gedroht hätten, von Anfang an bereit sind, verkörpert keiner so stark wie Joshua Kimmich. Der wieder genesene Captain (Knöchelverletzung) setzt früh mit einem Monstertackling an der Seitenlinie ein Zeichen und ermöglicht so Florian Wirtz die erste Torchance der Partie. Und wenig verwunderlich ist es dann auch Kimmich, der Woltemades Dosenöffner per Kopf mit einer perfekten Flanke einleitet."

Österreich:

"Kronen-Zeitung": "Deutschland zaubert sich mit Kantersieg zur WM."

"Kleine Zeitung": "Halbes Dutzend voll! Deutschland fixiert WM-Ticket mit Galavorstellung. Während das DFB-Team nach dieser Galavorstellung mit breiter Brust zur WM-Endrunde fährt, müssen die Slowaken den Gang in die Playoffs antreten."

Niederlande:

"De Telegraaf": "Deutschland demütigt direkten Konkurrenten Slowakei in entscheidendem Duell."

Frankreich:

"L'Équipe": "Deutschland hat nicht gezittert. In einem spannungslosen Finale der Gruppe A gegen die Slowakei (6:0) am Montagabend hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann, die vor diesem letzten entscheidenden Spiel unter Druck stand, dank einer nahezu perfekten ersten Halbzeit ihre Qualifikation für die nächste Weltmeisterschaft gesichert." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
