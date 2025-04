Pressestimmen zum Bahrain-Rennen: Piastri "Oscar-reif"

McLaren-Pilot Oscar Piastri fährt in Bahrain zu seinem zweiten Saisonerfolg in der Formel 1. In der WM liegt der Australier knapp hinter Teamkollege Lando Norris. Das schreiben internationale Medien.

Sakhir (dpa) -

Großbritannien

"The Sun": "Oscar-reif. Oscar Piastri gewinnt den Grand Prix von Bahrain, während sein Formel-1-Teamkollege Lando Norris einen Verrat übersteht und sich einen Podiumsplatz schnappt."

"Daily Mirror": "Oscar Piastri reduzierte den WM-Vorteil von Lando Norris mit seinem überlegenen Sieg beim Grand Prix von Bahrain kräftig. Während der Australier kaum ins Schwitzen geriet bei seinem Sieg von der Pole Position, kämpfte sein Teamkollege um das Tempo im anderen McLaren."

"Daily Mail": "Oscar Piastri stürmt zum Sieg beim Grand Prix von Bahrain und schließt die Lücke zu Lando Norris im Titelgefecht."

Italien

"La Repubblica": "Ein Oscar für Oscar. Piastri gewinnt souverän den Bahrain-GP. Er ist ein Titelkandidat."

"Gazzetta dello Sport": "Oscar Piastri gewinnt den Großen Preis von Bahrain. Ein tolles Rennen des Australiers, der von Anfang bis Ende die Kontrolle hatte."

Spanien

"Marca": "Piastri regiert eine Nacht des Terrors für die Spanier. Der Australier gewinnt sein zweites Rennen der Saison und schließt in der Weltmeisterschaft den Abstand zu seinem Teamkollegen Lando Norris. Sainz kollidiert und scheidet aus, Alonso leidet."

"AS": "Piastri kommt unbeschadet aus einem echten Chaos hervor."

"Sport": "Piastri rehabilitiert sich bei McLaren mit einem großartigen Sieg in Bahrain. Oscar Piastri gibt sich nicht damit zufrieden, bei McLaren der zweite Mann zu sein."

Frankreich

"L'Equipe": "Oscar Piastri (McLaren) gelang an diesem Wochenende in Bahrain mit der Pole, dem Sieg und der schnellsten Runde auf der Strecke ein beeindruckender Coup. Der Australier ist eindeutig ein Anwärter auf den Weltmeistertitel."

"Le Parisien": "15 Sekunden Vorsprung. Das ist der Abstand, der Oscar Piastri von George Russell auf der Ziellinie des Großen Preises von Bahrain trennte. An diesem Sonntag machte sich der Australier um niemanden Sorgen."

Österreich

"Kurier": "Piastri präsentierte sich das gesamte Wochenende über in weltmeisterlicher Verfassung. Überlegen holte er sich am Samstag die Pole-Position, souverän agierte er am Sonntag im Rennen."

"oe24.at": "Bullen-Debakel. Piastri-Triumph bei Verstappen-Pannen-Show in Bahrain. Der GP von Bahrain wird Max Verstappen nicht lange in Erinnerung bleiben. Beim Sieg von McLaren-Star Oscar Piastri patzte die Crew des Weltmeisters mehrfach bei Boxenstopps."

"Krone": "Start-Ziel-Sieg von Piastri! Frust bei Verstappen."

Schweiz

"Blick": "Es ist das perfekte Wochenende für Oscar Piastri! Der Australier gewinnt nach dem Qualifying am Tag danach auch den GP von Bahrain in Sakhir – und dies überlegen."

"Neue Zürcher Zeitung": "Am Schluss des Rennens in Bahrain waren beide Fahrer von McLaren glücklich, auch wenn sie den möglichen Doppelerfolg beim Großen Preis von Bahrain verschenkten. Sieger Oscar Piastri freute sich über seinen zweiten Saisonerfolg von der Pole-Position, Gesamt-Spitzenreiter Lando Norris über den dritten Rang von der Startposition sechs aus." (dpa)