Pressestimmen zum Imola-Rennen: "Verstappen ist ein Genie"

Es war nicht nur ein Sieg, es war auch eine Demonstration seines Könnens. Die internationale Presse verneigt sich nach dem Imola-Triumph vor Formel-1-Champion Max Verstappen.

Imola. Es war ein Sieg à la Max Verstappen. Mit seinem Erfolg beim Großen Preis der Emilia-Romagna im 400. Rennen von Arbeitgeber Red Bull hat der 27 Jahre alte Niederländer wieder ein Zeichen auf dem angestrebten Weg zum fünften WM-Triumph in Serie in der Formel 1 gesetzt. Das schreibt die internationale Presse:

Großbritannien

"The Guardian": "Auf welch bessere Weise hätte Max Verstappen seine Entschlossenheit zeigen können, energisch im Titelkampf zu bleiben, als mit einem beeindruckenden Sieg beim Großen Preis der Emilia-Romagna, gesichert durch eines der besten Überholmanöver seiner Karriere."

"Daily Mail": "Wann immer man während des Großen Preises der Emilia-Romagna auf den Bildschirm schaute, konnte man der puren Brillanz von Max Verstappen nicht entkommen."

"Mirror": "Ein meisterhaftes Manöver in der ersten Runde ebnete Max Verstappen den Weg zum Sieg beim Großen Preis der Emilia-Romagna. Eine späte Safety-Car-Phase drohte all seine harte Arbeit zunichtezumachen, aber er hatte genug Tempo im Red Bull, um die Siegesserie von Oscar Piastri und McLaren zu beenden."

"The Sun": "Max Verstappen hat bewiesen, dass sich ein großer Champion nicht lange unterkriegen lässt, als er beim Großen Preis der Emilia-Romagna seinen zweiten Saisonsieg errang. Der Red-Bull-Star, der den fünften Weltmeistertitel in Serie anstrebt, gewann sein erstes Rennen als frischgebackener Vater und verkürzte damit den Rückstand auf den Spitzenreiter Oscar Piastri auf 22 Punkte."

Niederlande

"AD": "Max Verstappen regiert in Imola und fährt nach beispiellosem Start überzeugend zum zweiten Saisonsieg. Max Verstappen sprach vor dem europäischen Triple-Header von 'entscheidenden Wochen' für seine WM-Chancen. Und er begann diese Wochen in Imola mit einem starken Sieg vor den beiden McLarens, die mehr mit sich selbst beschäftigt waren."

Spanien

"Marca": Max Verstappen, oder wenn das größte Talent vom Glück begleitet wird. Er hatte alles, was er wollte, ein Traumüberholmanöver gegen Piastri am Start und zwei Reifenwechsel bei einem verlangsamten Rennen, den ersten mit virtuellem Safety-Car und den zweiten mit Safety-Car. Auf den Versuch von McLaren, ihn mit einer anderen Strategie zu überholen, hat er sich nicht eingelassen, und alles lief reibungslos."

"As": "Lektion von Verstappen (...). Max' großartiges Überholmanöver gegen Piastri ebnet ihm den Weg zu einem weiteren Sieg in Imola."

"Mundo deportivo": "Max Verstappen ist ein Genie. (...) Er griff zum Pinsel und malte mit seiner anfänglich aggressiven Fahrweise und seinem großartigen Handling eines schwer zu bändigenden Autos ein weiteres Meisterwerk für seine Sammlung."

"Sport": "Max Verstappen beendete die Serie von Oscar Piastri und McLaren und holte einen Sieg, der der Meisterschaft neues Leben einhaucht."

Italien

"Tuttosport": "Rekordverdächtiger Verstappen in Imola."

"La Gazzetta dello Sport": "Wieder Verstappen! Er dominiert die McLarens und gewinnt in Imola. In Saudi-Arabien und Miami war (ihm) das Kunststück am Samstag gelungen. In Imola behielt sich Max Verstappen das Kunststück für den Sonntag vor."

"Corriere dello Sport": "Alle großen Formel-1-Champions haben seit 1980 in Imola auf dem Podium gestanden: Piquet, Villeneuve, Prost, Mansell, Senna, Schumacher, Alonso, Hamilton, Verstappen. Und heute wird die Geschichte des Zirkus weitergeschrieben, leider nicht mit dem Sieg eines Ferrari bei diesem GP der Emilia Romagna, dem siebten Lauf der Weltmeisterschaft 2025 auf der Enzo und Dino Ferrari gewidmeten Strecke."

"Corriere della Sera": "Mehr Verstappen-Magie."

Frankreich

"Le Sud-Ouest": "'Super Max' wusste, dass auf der engen italienischen Rennstrecke Enzo e Dino Ferrari in Imola, wo Überholen schwierig ist, die Qualität des Starts entscheidend war. Mit dem für ihn typischen Schwung überholte der Niederländer, der als Zweiter in die Startaufstellung gegangen war, den Polesetter und Meisterschaftsführenden Oscar Piastri auf den ersten Metern des Rennens und holte sich seinen zweiten Saisonsieg nach dem GP von Japan."

"Le Figaro": "Die Herrschaft von Verstappen (...) Er ist der Einzige, der die Dominanz von McLaren in dieser Saison durchkreuzt."

"L'Équipe": "In der ersten Reihe des Großen Preises der Emilia-Romagna war ein Hauch von Rache zu spüren. Vor einigen Wochen in Saudi-Arabien war Max Verstappen in der ersten Kurve von Oscar Piastri überholt worden (...). Diesmal waren die Positionen umgekehrt, und man konnte davon ausgehen, dass der viermalige Weltmeister die erste Schikane mit einem Messer zwischen den Zähnen angehen würde. Das war auch der Fall, aber alles verlief reibungslos."

Schweiz

"Tages-Anzeiger": "Ein aggressives Manöver – und Verstappen ist unverhofft der große Sieger. Der Niederländer übertölpelt WM-Leader Oscar Piastri gleich beim Start."

"Blick": "Was für eine Verstappen-Show in Imola! Von Platz zwei gestartet, quetscht sich der Holländer in seiner gewohnt aggressiven Manier schon in der Tamburello-Schikane an Pole-Mann Oscar Piastri vorbei und übernimmt die Führung. Diese baut er locker aus. Selbst als eine Safety-Car-Phase zehn Runden vor Schluss den Vorsprung zunichtemacht, bleibt Verstappen souverän und fährt seinen 65. GP-Sieg nach Hause."

Österreich

"Kronen-Zeitung": "Mega-Start-Manöver – dann rast Verstappen zum Sieg."

"Salzburger Nachrichten": "Manöver des Jahres bescherte Max Verstappen Sieg bei Grand Prix in Imola." (dpa)