Pressestimmen zum Miami-Rennen: "In einer anderen Galaxie"

Oscar Piastri gewinnt auch das Formel-1-Rennen in Miami. McLaren enteilt der Konkurrenz. Max Verstappen wird nur Vierter.

Miami (dpa) -

Spanien

"Mundo deportivo": "Das ist es, was von einem starken Meisterschaftsanwärter verlangt wird. Nach einem Fehler zu reagieren. Aufzustehen und gestärkt zurückzukommen, Charakter, Selbstvertrauen und Mut zu zeigen und seinen Gegnern eine Botschaft der Stärke zu senden. Genau das hat Oscar Piastri am Sonntag beim F1 GP von Miami getan. In seinem dritten Jahr in der Formel 1 will er den Titel holen und er wird es tun."

"As": "Piastri ringt den Champion nieder. Großer Sieg für den Führenden nach einem Zweikampf am Limit gegen Max Verstappen (4.). Was für ein Spektakel war der Große Preis von Miami dank des eklektischen Duells zwischen Piastri und Verstappen, den beiden Fahrern mit den offensivsten und defensivsten Argumenten in der Startaufstellung. Schade, dass Norris, der so wenig Ressourcen hat, nicht mitgemacht hat oder zu lange gebraucht hat."

"Sport": "Oscar Piastri, der auch beim Großen Preis von Miami nicht zu schlagen war, holte seinen vierten Saisonsieg und festigte seine Position an der Spitze der Weltmeisterschaft vor seinem Teamkollegen Lando Norris, der mit ihm auf dem Podium stand und einen weiteren McLaren-Doppelsieg einfuhr. George Russell war wieder einmal der konstanteste Fahrer und der Einzige, der die 'Papaya'-Autos eskortieren konnte. Er hielt den dritten Platz, nachdem er den Pole-Sitter Max Verstappen in Schach gehalten hatte."

"Marca": "Piastri-Bestätigung in Miami."

Großbritannien

"Telegraph": "McLaren hat seine Rivalen in Miami niedergerungen und einen dominanten Doppelsieg errungen. Oscar Piastri führte Lando Norris ins Ziel, die beiden hatten über 30 Sekunden Vorsprung auf den drittplatzierten George Russell. Doch Norris, der als Zweiter hinter Red Bulls Max Verstappen gestartet war, wird frustriert sein, nachdem er seine Position verloren hatte, als er dem Niederländer am Start die Führung streitig machte."

"Daily Mail": "Lando Norris musste Max Verstappen anschreien und die Sonne anheulen. Nichts will so recht klappen, während der Brite verzweifelt versucht, seine WM-Hoffnungen zurückzuerobern. Tatsache ist, dass sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri den Großen Preis von Miami gewann, sein dritter Sieg in Folge und der vierte in dieser Saison."

"Guardian": "Oscar Piastri demonstrierte mit Nachdruck, dass er jetzt als Spitzenreiter in der Meisterschaft angesehen werden muss. Seine Fahrt vom vierten Startplatz zum Sieg beim Großen Preis von Miami war der Stoff, aus dem der Kampfgeist der Australier gemacht ist. Piastri, der den Sieg für McLaren mit einem Stück unerbittlich kontrollierter Dominanz holte und damit seinen Platz an der Spitze in einem engen Titelkampf behielt, setzte in Florida ein Zeichen, dass er in dieser Saison nur schwer zu schlagen sein wird."

"Sun": "Oscar Piastri zeigte Max Verstappen, wer der Herr im Haus ist und gewann den Großen Preis von Miami am großen Wochenende des Niederländers. Lando Norris wurde Zweiter. McLaren stahl die Show an dem Wochenende, an dem Verstappen sein erstes Kind begrüßte."

Frankreich:

"L’Équipe": "Wieder einmal makellos, gewann Oscar Piastri (McLaren) am Sonntag in Miami vor seinem Teamkollegen Lando Norris und baute mit seinem dritten Sieg in Folge seine Führung in der Meisterschaft weiter aus. George Russell (Mercedes) komplettierte das Podium vor Pole-Setter Max Verstappen (Red Bull)."

"Le Figaro": "Die Konkurrenz wurde um mehr als 30 Sekunden abgehängt, und das Schlimmste war, dass die Papaya-Autos nicht mal unter Druck gesetzt wurden. Oscar Piastri, der als Vierter in der Startaufstellung stand, dominierte das Rennen in Florida, sein dritter Sieg in Folge und der vierte in den letzten sechs Rennen. Der Australier lag vor seinem Teamkollegen Lando Norris, aber die beiden Fahrer befanden sich im Vergleich zum Rest des Feldes in einer anderen Galaxie."

Schweiz:

"Neue Zürcher Zeitung": "Die Fahrer des Rennstalls McLaren sind im Grand Prix von Miami eine unangefochtene Macht. Oscar Piastri siegt vor Teamkollege Lando Norris."

"Blick": "Piastri plötzlich Seriensieger – Trauervorstellung von Ferrari."

"Tages-Anzeiger": "Der Ehrgeiz stand Max Verstappen schon oft im Weg. Er übertrieb es, eckte an, auf und neben der Strecke, mit seiner Art, wie er sein Rennauto lenkte – und wie er mit Kritik umging. In diesen Tagen aber, da sorgt genau diese Eigenschaft, die der Niederländer so ausgeprägt in sich trägt wie wohl kein anderer Formel-1-Fahrer, für Unterhaltung pur. Es sind Tage, in denen der Niederländer unterlegen ist mit seinem Red Bull gegen die pfeilschnellen Autos, die McLaren schon auf die letzte, vor allem aber auf diese Saison hin gebaut hat. Und genau das ist es, was den vierfachen Weltmeister antreibt."

Niederlande:

"AD": "Max Verstappen verpasste bei seinem ersten Rennen als Vater einen Podiumsplatz. (...) Oscar Piastri gewann mit einem unantastbaren McLaren (...). Versuch um Versuch um Versuch. Oscar Piastri muss sehr deutlich gespürt haben, dass sein McLaren schneller war als der Red Bull von Max Verstappen. Doch er war weit davon entfernt, den Rückstand aufzuholen. Verstappen zeigte Muskeln, wählte immer wieder die richtige Linie und bremste immer wieder spät. Er verschenkte keinen Platz und brachte den jungen Australier ganz schön ins Schwitzen."

"De Telegraaf": "Verstappen hat in Miami viel Schaden genommen. Nach dem Sprintrennen am Samstag ging er wegen eines Fehlers seines Teams Red Bull beim Boxenstopp völlig leer aus. Inzwischen ist der Rückstand auf Piastri im Kampf um die Weltmeisterschaft auf satte 32 Punkte angewachsen." (dpa)