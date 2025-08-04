Pressestimmen zur Formel 1: "Meisterstück von Norris"

Mit einem engen Titelrennen geht die Formel 1 in die Sommerpause. Die internationalen Medien feiern Ungarn-Sieger Lando Norris - und sehen ein "Ferrari-Desaster".

Budapest. Mit seinem fünften Saisonsieg hat Lando Norris den Titel-Zweikampf in der Formel 1 mit seinem McLaren-Teamgefährten Oscar Piastri noch spannender gemacht. Das ist das internationale Medien-Echo zum Großen Preis von Ungarn:

Großbritannien

"The Sun": "Wunder-Lando. Lando Norris küsst seine stolze Freundin und feiert einen hauchdünnen Sieg beim Grand Prix in Ungarn. Es wird als entscheidender Moment für die Meisterschaft in die Geschichte eingehen, da der mutige Brite auf eine Ein-Stopp-Strategie gesetzt hatte und sich dies gegen den kühnen und furchtlosen Australier Oscar Piastri auszahlte."

"The Guardian": "Lando Norris holte sich den ungarischen Grand Prix, als er in einem absolut spannenden und nervenaufreibenden strategischen Kampf einen Ein-Stopp-Coup für McLaren gelandet hatte. In einem außergewöhnlichen und dramatischen Finale verwies er Teamkollege Oscar Piastri auf Platz zwei."

"Daily Mirror": "Lando Norris sicherte sich mit einer hervorragenden Umsetzung einer alternativen Strategie beim Großen Preis von Ungarn einen entscheidenden Sieg im Kampf um den Formel-1-Titel."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Norris' Coup in Ungarn: Er macht einen Fehler, gewinnt dank seiner Strategie und hält die Weltmeisterschaft offen."

"Tuttosport": "Ferrari-Desaster, Leclerc von Platz eins auf Platz vier in Ungarn! Sein Wut-Ausbruch: "Unfahrbar". Es schien endlich die richtige Gelegenheit zu sein, um der Saison eine Wende zu geben, aber erneut brachte die Pole Position, die Charles Leclerc am Vorabend des Grand Prix von Ungarn in der Qualifikation errungen hatte, nicht den ersehnten Erfolg."

Spanien

"Marca": "Ein Meisterstück von Norris und eine Heldentat von Alonso dominieren den strategischen Kampf. Budapest, das Tor zum Osten, war auch das Tor zur Formel-1-Weltmeisterschaft. Denn der Grand Prix von Ungarn entwickelte sich zu einem spannenden strategischen Kampf, in dem der Favorit Lando Norris die Weltmeisterschaft wieder spannend machte, nachdem er seinen Teamkollegen und Spitzenreiter Oscar Piastri hinter sich gelassen hatte."

"Mundo Deportivo": "Norris heizt die F1-Weltmeisterschaft in Ungarn an."

"Sport": "Lando Norris hat einen dramatischen Sieg beim Großen Preis von Ungarn vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri errungen, der ihn in einem Herzschlagfinale unter Druck gesetzt hat."

Frankreich

"Le Parisien": "Eine weitere Demonstration der Meisterschaft von McLaren! Lando Norris sicherte sich auf der anspruchsvollen Rennstrecke des Hungaroring einen prestigeträchtigen Sieg beim Großen Preis von Ungarn."

"RMC": "Der Große Preis von Ungarn kam nur langsam in Fahrt, bot aber schließlich einen weiteren epischen Kampf zwischen McLaren um den Sieg. Lando Norris gewann zum neunten Mal in seiner Karriere vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Charles Leclerc verlor viel."

Österreich

"Kronen-Zeitung": "McLaren-Doppelsieg in Ungarn, Frust bei Leclerc"

"Salzburger Nachrichten": "Red Bull Racing erlebte beim letzten Rennen der Formel 1 vor der Sommerpause, bei dem wieder einmal die beiden McLaren-Piloten das Geschehen dominierten, ein Wochenende zum Vergessen."

Schweiz

"Blick": "Nächste Sauber-Punkte! Norris siegt – und bringt Leclerc zum Toben." (dpa)