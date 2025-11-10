Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Pressestimmen zur Formel 1: "Verstappen fuhr wie ein Gott"

Für Lando Norris ist der WM-Titel ganz nah.
Für Lando Norris ist der WM-Titel ganz nah. Bild: Ettore Chiereguini/AP/dpa
Für Lando Norris ist der WM-Titel ganz nah.
Für Lando Norris ist der WM-Titel ganz nah. Bild: Ettore Chiereguini/AP/dpa
Formel 1
Pressestimmen zur Formel 1: "Verstappen fuhr wie ein Gott"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lando Norris gewinnt zum zweiten Mal nacheinander. Der Brite ist nun Titelkandidat Nummer eins. Doch die internationale Presse lobt auch einen anderen Fahrer in den höchsten Tönen.

São Paulo.

Nur noch drei Rennen und ein Sprint stehen in diesem Jahr auf dem Formel-1-Programm. Vor den WM-Läufen in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi ist Lando Norris kurz davor, Max Verstappen als Weltmeister abzulösen. Am Sonntag siegte der Brite in Brasilien im McLaren souverän. In der Gesamtwertung führt der 25-Jährige mit 24 Zählern vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Titelverteidiger Max Verstappen liegt im Red Bull schon 49 Punkte dahinter und hat kaum noch Chancen auf Titel Nummer fünf.

Großbritannien

"Daily Mail": "Verstappen fuhr wie ein Gott! Vom Ende des Feldes schoss er nach vorn und belegte einen glänzenden dritten Platz."

"The Sun": "Lando Norris krönte ein Traumwochenende im Kampf um den Titel mit dem Sieg beim dramatischen, von Unfällen geprägten Großen Preis von Brasilien."

Niederlande

"AD": "Mit einem perfekten Wochenende sicherte sich Lando Norris eine goldene Chance in der Weltmeisterschaft, doch Max Verstappen stahl in Brasilien mit einer beeindruckenden Aufholjagd erneut allen die Show. Der Weltmeister startete aus der Boxengasse und fuhr bis auf den dritten Platz vor. Eine unglaubliche Leistung, über die die Welt noch tagelang sprechen wird."

"De Telegraaf": "Max Verstappen beeindruckte beim Großen Preis von Brasilien erneut. Der Red-Bull-Pilot zeigte ein grandioses Comeback und belohnte sich mit einem exzellenten dritten Platz."

Österreich

"Kleine Zeitung": "In einem wahren Strategiepoker behielt Pole-Mann Lando Norris beim Großen Preis von Brasilien in Interlagos einen kühlen Kopf und jubelte über einen enorm wichtigen Sieg im Kampf um die Fahrer-Weltmeisterschaft. (...) Die ganz große Show lieferte Max Verstappen ab. Aus der Boxengasse gestartet, pflügte der Niederländer auch aufgrund der besten Strategie durch das Feld und wurde am Ende noch Dritter."

"Kronen-Zeitung": "Verstappen zaubert sich aufs Podium"

"Salzburger Nachrichten": "Norris überwindet mit Sieg sein Trauma (...) Der McLaren-Pilot absolvierte in Brasilien ein perfektes Wochenende und baute seine WM-Führung weiter aus."

Schweiz

"Blick": "Max Verstappen stiehlt Brasilien-Sieger Lando Norris die Show (...) Ja, WM-Leader Lando Norris gewinnt zwar nach dem Sprint auch den GP, aber für die große Show in Interlagos bei São Paulo sorgt ein anderer F1-Pilot: Max Verstappen."

Spanien

"Marca": "Norris ist nicht länger weich, sondern ein Fels in der Brandung. Ein perfekter Sieg für den Briten und ein weiteres historisches Comeback für Max Verstappen, vom letzten Platz auf den dritten."

"Mundo deportivo": "Norris triumphiert in Brasilien und baut seinen Vorsprung aus, doch Verstappen bleibt der König: Max liefert eine Glanzleistung vom letzten Platz."

"As": "Der Titel ist für Norris, der den Großen Preis von São Paulo von der Pole Position aus mühelos gewann, so gut wie sicher."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Traumwochenende für Lando Norris."

Frankreich

"Le Parisien": "Trotz Max Verstappens Comeback bleibt Lando Norris auf Weltmeisterkurs."

"L'Équipe": "Nach einem perfekten Wochenende in Brasilien baute Lando Norris seine Führung in der Fahrer-WM weiter aus. Obwohl er einst als zerbrechlich galt, hat sich der McLaren-Pilot deutlich verbessert und sich in der Schlussphase der Saison als ernstzunehmender Titel-Herausforderer etabliert." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:41 Uhr
4 min.
Norris' Kampf um Anerkennung auf dem Weg zum WM-Triumph
Vieles spricht nun für Lando Norris' ersten WM-Triumph.
Es ist eine Verstappen-Show für den Titel Weltmeister der Herzen. Im echten WM-Kampf deutet sehr viel auf den Premieren-Triumph von Norris hin. Der Brite hat dafür auch Gewohnheiten verändert.
Jens Marx und Thomas Wolfer, dpa
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
20:00 Uhr
5 min.
Norris rast WM-Titel entgegen - Aufholjagd von Verstappen
Norris feiert den Sieg mit seinem Team.
Lando Norris gewinnt das zweite Formel-1-Rennen nacheinander. Auch in Brasilien ist der Brite nicht zu schlagen - und hat nun beste Chancen, Max Verstappen als Weltmeister abzulösen.
Thomas Wolfer, dpa
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
Mehr Artikel