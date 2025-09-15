Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Preußen Münster besetzt zwei Direktorenposten

Der bisherige Kieler Jan Uphues wird Sportdirektor bei Preußen Münster.
Der bisherige Kieler Jan Uphues wird Sportdirektor bei Preußen Münster. Bild: Frank Molter/dpa
2. Bundesliga
Preußen Münster besetzt zwei Direktorenposten
Unter Sportchef Ole Kittner installiert Preußen Münster zwei Direktorenposten. Der Sportdirektor kommt vom Ligakonkurrenten Holstein Kiel.

Münster.

Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat zwei Führungspositionen besetzt und einen Sportdirektor und einen Technischen Direktor verpflichtet. Sportdirektor wird der gebürtige Münsteraner Jan Uphues, der zuletzt für den Ligakonkurrenten Holstein Kiel gearbeitet hatte. Als Technischer Direktor soll David Niehues arbeiten. Beide sind Sport-Geschäftsführer Ole Kittner unterstellt und sollen ihre neuen Posten im Oktober antreten. (dpa)

