Prinz William zu Lionesses: Habt Nation stolz gemacht

Nach dem verlorenen WM-Finale bekommen Englands Fußballerinnen viel Zuspruch aus der Heimat. Auch der König meldet sich zu Wort.

London. Prinz William hat die Leistung der englischen Fußballerinnen nach dem 0:1 im WM-Finale gegen Spanien gelobt.

Auch wenn es nicht das Ergebnis gewesen sei, das man sich gewünscht habe, hätten die Lionesses (Löwinnen) die Nation stolz gemacht, schrieb der 41 Jahre alte britische Thronfolger in einer Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter. Er fügte hinzu: "Euer Geist und Antrieb hat so viele inspiriert und den Weg geebnet für weitere Generationen. Danke für die Fußball-Erinnerungen."

William, der den Post mit einem W signierte - ein Zeichen dafür, dass er ihn selbst verfasst hatte - gratulierte auch den Spanierinnen zum Sieg. Er hatte vor dem Finale in der Kritik gestanden, weil er nicht zu dem Endspiel im australischen Sydney angereist war, obwohl er Präsident des englischen Fußballverbands FA ist. Berichten zufolge wollte er damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Auch der britische Premierminister Rishi Sunak musste Kritik einstecken, weil er nicht nach Sydney geflogen war. Er postete auf X nach dem Ende des Spiels: "Wir sind alle unglaublich stolz auf euch."

König Charles III. ließ etwas länger auf eine Reaktion warten. In einer Mitteilung rief er die Spielerinnen auf, den Ausgang des Turniers nicht als Niederlage zu begreifen. "Das Finale überhaupt erreicht zu haben, ist eine immense Würdigung Ihres Könnens, Ihrer Entschlossenheit und Ihres Mannschaftsgeists in der besten Sporttradition", so der Monarch.

Vor dem Spiel hatte der 74-Jährige den Lionesses noch gewünscht "sie mögen zum Sieg rauschen". Doch Spekulationen, er habe sich das Spiel im Fernsehen angeschaut, schienen sich nicht zu bewahrheiten, als der König und seine Frau Königin Camilla am Sonntagvormittag auf dem Weg zur Kirche nahe ihrer schottischen Sommerresidenz Balmoral gesichtet wurden. (dpa)