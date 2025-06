Privatjet statt Billigflieger: Hamilton nimmt Kollegen mit

Das sind mal Angebote in einer WhatsApp-Gruppe. Lewis Hamilton hat nach dem Grand Prix von Spanien noch Platz in seinem Privatjet. Ein junger Fahrer nimmt die Einladung an.

Spielberg. Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat seinen Alpine-Kollegen Franco Colapinto nach dem Grand Prix von Spanien in seinem eigenen Flugzeug mitgenommen. Ferrari-Star Hamilton (40) wollte nach dem Rennen Anfang Juni in Barcelona mit seinem Privatjet nach London, Colapinto (22) war nach einem enttäuschenden 15. Platz eigentlich auf eine kurze Rückreise mit der günstigen Airline Easyjet eingestellt.

Der Brite machte dann in der WhatsApp-Gruppe der Piloten das Angebot, dass er noch Platz habe und deshalb jemanden mitnehmen könne. Der junge Argentinier reagierte darauf, wurde von dem Engländer eingeladen und entging so seinem Linienflug.

Colapinto fand's "sehr speziell, sehr einzigartig"

"Lewis ist ein großartiger Kerl, ich hatte den besten Flug meines Lebens mit ihm. Es war sehr speziell, sehr einzigartig", sagte Colapinto vor dem Großen Preis von Österreich an diesem Wochenende über den Kurztrip mit seinem Idol. Dass Fahrer einander in ihren Fliegern mitnehmen, ist jedoch keine Seltenheit.

Für Colapinto war es aber ein unerwartetes Highlight. Er hatte während des kurzen Flugs genug Zeit mit Hamilton zu plaudern und seinen ersten Trip im Privatflieger zu genießen. "Es war etwas ganz Besonderes", sagte Colapinto. "Er ist ein toller Kerl, ich war sehr, sehr beeindruckt von ihm." (dpa)