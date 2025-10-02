Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Probleme bei Liverpool: Völler verteidigt Wirtz gegen Kritik

Bisher noch ohne Tor für den FC Liverpool: Florian Wirtz.
Bisher noch ohne Tor für den FC Liverpool: Florian Wirtz. Bild: Adam Davy/PA Wire/dpa
Verteidigt Wirtz: DFB-Sportdirektor Rudi Völler.
Verteidigt Wirtz: DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Bild: Arne Dedert/dpa
Bisher noch ohne Tor für den FC Liverpool: Florian Wirtz.
Bisher noch ohne Tor für den FC Liverpool: Florian Wirtz. Bild: Adam Davy/PA Wire/dpa
Verteidigt Wirtz: DFB-Sportdirektor Rudi Völler.
Verteidigt Wirtz: DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Bild: Arne Dedert/dpa
Fußball
Probleme bei Liverpool: Völler verteidigt Wirtz gegen Kritik
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bisher läuft es für Florian Wirtz noch nicht beim FC Liverpool. Der DFB-Sportdirektor nimmt den Nationalspieler in Schutz.

Berlin.

Nach Kritik an Florian Wirtz wegen seiner bisherigen Leistungen beim FC Liverpool hat sich Rudi Völler vor den Nationalspieler gestellt. Der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes riet dem aus Leverkusen gewechselten Offensivspieler in der "Bild": "Florian soll sich nicht verrückt machen lassen. Da habe ich keine Bedenken: Er wird es den Engländern noch zeigen."

Bislang ist der 22-Jährige noch ohne Tor für den englischen Meister, der in dieser Woche in der Champions League 0:1 bei Galatasaray Istanbul verlor. Englische Ex-Stars wie Wayne Rooney und Jamie Carragher hatten Wirtz zuletzt kritisiert. Der langjährige Liverpool-Profi Carragher hatte sich dafür ausgesprochen, den Offensivspieler vorerst aus der Mannschaft zu nehmen.

Völler: "Normale Anpassungsprobleme"

Völler (65) verwies darauf, dass Wirtz in einer neuen Liga und einem neuen Club spiele. "Das sind normale Anpassungsprobleme. Die hat fast jeder Profi. Ich habe nicht den Hauch eines Zweifels, dass er mit seiner läuferischen und spielerischen Klasse den Durchbruch schafft", sagte der Weltmeister von 1990 und frühere DFB-Teamchef.

Wirtz war im Sommer für bis zu 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum englischen Traditionsverein gewechselt und besitzt dort einen Vertrag bis Mitte 2030. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
2 min.
Vernichtendes Urteil von Rooney: Wirtz schadet Liverpool
Für Florian Wirtz läuft es beim FC Liverpool bislang nicht rund.
Für Florian Wirtz läuft es beim FC Liverpool bislang nicht rund. Auf der Insel wird erste Kritik am Nationalspieler laut. Ein Ex-Profi äußert Zweifel an der Verpflichtung des Ex-Leverkuseners.
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
13:06 Uhr
3 min.
Kahn und Effenberg stärken Liverpools kriselnden Wirtz
Bisher noch ohne Tor für den FC Liverpool: Florian Wirtz.
Oliver Kahn warnt vor zu schneller Kritik an den bislang eher schwachen Auftritten von Florian Wirtz beim FC Liverpool. Ex-Nationalspieler Effenberg kann der Krise positive Aspekte abgewinnen.
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
Mehr Artikel