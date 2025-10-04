Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Prtajin glänzt erneut: Kaiserslautern schlägt Bochum 3:2

Erneut doppelter Torschütze: Kaiserslauterns Stürmer Ivan Prtajin.
Erneut doppelter Torschütze: Kaiserslauterns Stürmer Ivan Prtajin.
2. Bundesliga
Prtajin glänzt erneut: Kaiserslautern schlägt Bochum 3:2
Bundesliga-Absteiger Bochum kann die Negativserie nicht stoppen: Kaiserslautern holt den vierten Heimsieg der Saison und rückt an die Aufstiegsplätze heran.

Kaiserslautern.

Der VfL Bochum hat seine sportliche Krise auch vor dem Amtsantritt des neuen Trainers Uwe Rösler nicht beenden können. Der Bundesliga-Absteiger unterlag am 8. Spieltag der 2. Liga 2:3 (1:1) beim 1. FC Kaiserslautern. Während Kaiserslautern mit nun 15 Punkten wieder an die Aufstiegsränge heranrückt, bleibt der VfL nach der sechsten Niederlage in Folge mit nur drei Zählern auf einem direkten Abstiegsplatz. Ab Montag wird Rösler dann als Chefcoach übernehmen.

Vor 48.155 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion begann die Partie rasant. Bereits nach sieben Minuten brachte Kaiserslauterns Torjäger Ivan Prtajin seine Mannschaft in Führung, die Gerrit Holtmann in der 15. Minute für die Gäste egalisierte. In der Folge taten sich beide Mannschaften auf dem regennassen Untergrund mit dem Fußballspielen schwer.

Prtajin mit vielen Chancen und dem 2:1

Nach Wiederanpfiff war Kaiserslautern klar die spielbestimmende Mannschaft. Alleine Prtajin hätte frühzeitig für die Entscheidung zugunsten der Pfälzer sorgen können. Doch entweder parierte Bochums Torhüter Timo Horn (59.), der Ball ging an den Pfosten (62.), oder der Kroate setzte ihn neben das VfL-Gehäuse (72.).

Nach 80 Minuten traf Prtajin dann doch zum 2:1, Paul Joly sicherte mit dem 3:1 in der 86. Minute den vierten Lauterer Sieg im vierten Heimspiel der Saison. Jan Elvedis Eigentor in der vierten Minuten der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik für die Gäste. (dpa)

