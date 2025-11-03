Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • PSG-Coach Enrique: Mit Respekt, aber ohne Angst gegen Bayern

Luis Enrique äußert sich zum Champions-League-Duell mit dem FC Bayern.
Luis Enrique äußert sich zum Champions-League-Duell mit dem FC Bayern. Bild: Sven Hoppe/dpa
Luis Enrique äußert sich zum Champions-League-Duell mit dem FC Bayern.
Luis Enrique äußert sich zum Champions-League-Duell mit dem FC Bayern. Bild: Sven Hoppe/dpa
Fußball
PSG-Coach Enrique: Mit Respekt, aber ohne Angst gegen Bayern
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch Luis Enrique ist vom Super-Start der Münchner in die Saison beeindruckt, doch er zeigt sich auch hoch motiviert. Dabei verweist er auf eine Statistik.

Paris.

Trainer Luis Enrique von Paris Saint-Germain geht mit großem Respekt in den Champions-League-Knaller gegen den FC Bayern. "Wir wissen, wie schwierig es ist, drei oder vier Spiele in Serie zu gewinnen. Aber wenn es 15 sind, ist das einfach unglaublich", sagte der Coach des Titelverteidigers vor dem Duell mit den Münchnern im Parc des Princes am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video): "Im Moment ist klar, dass sie ein sehr starkes Team sind, so wie sie es eigentlich immer sind. Wir wissen, wie schwer es wird. Aber wir sind bereit und motiviert, zu gewinnen."

Beide Teams führen die Tabelle in der Königsklasse nach drei Siegen in den ersten drei Spielen der Ligaphase an - wobei PSG ein Tor mehr geschossen hat und deswegen auch knapp vor dem punktgleichen deutschen Rekordmeister liegt. "Wenn wir über die drei Champions-League-Spiele sprechen, dann haben sie ein Tor weniger geschossen als wir", sagte Enrique grinsend und hob dabei die Faust: "Ich suche immer nach der positiven Statistik."

Stürmerstar Dembélé ist fit

Auch für Spielmacher Vitinha sind die Bayern in einer "fantastischen Form", der Portugiese meint zum mit Spannung erwarteten Königsklassen-Gipfel: "Jeder wird einschalten und sagen, dass das Gewinnerteam das beste ist." Sein Trainer ist deutlich vorsichtiger, was diese Bewertung betrifft. Es müsse bis zum Saisonende abgewartet werden, so Enrique, "bis wir wissen, wer die beste Mannschaft in Europa oder der Welt ist".

Vor vier Monaten hatte PSG im Viertelfinale der Club-WM in den USA die Bayern mit 2:0 besiegt und den Münchnern damit die bis dato letzte Niederlage zugefügt. Ein Tor erzielte dabei Stürmerstar Ousmane Dembélé, der laut Enrique fit für den Schlagabtausch mit den Bayern ist. Der Franzose hatte zuletzt mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
13:27 Uhr
5 min.
Die Super-Bayern in Paris: Ein "Kracher" mit Vorgeschichte
Ausgeruht und bereit für das große Spiel: Harry Kane beim Bayern-Training.
Wann haben die Bayern zuletzt verloren? Und gegen wen? Das Wiedersehen mit Königsklassen-Champion PSG wird zum ultimativen Gradmesser für die Kompany-Truppe. Und es weckt Schock-Erinnerungen.
Klaus Bergmann und Magdalena Henkel, dpa
20:30 Uhr
3 min.
Kompany rühmt Enrique für "Revolutionäres" in Paris
Vincent Kompany will das Duell in Paris gewinnen.
Vor dem Gigantenduell mit Paris Saint-Germain spricht Bayern-Coach Kompany über den Coach des Königsklassen-Gewinners. Er preist die Arbeit des Spaniers, den er aber natürlich besiegen will.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
Mehr Artikel