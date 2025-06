PSG dominiert auch bei Club-WM: "Sehr heiß da draußen"

Der Champions-League-Sieger startet souverän in die Club-WM. Paris Saint-Germain hat gegen Atlético Madrid mehr Ballbesitz, mehr Chancen, mehr Tore - und am Ende auch mehr Spieler.

Pasadena. 5:0 im Finale der Champions League, 4:0 zum Auftakt in die Club-WM - Paris Saint-Germain zeigt zum Ende einer langen Saison keinerlei Kräfteverschleiß. Einfach war das klare Ergebnis gegen Atlético Madrid im ersten Spitzenspiel des neuen Mega-Turniers aber keinesfalls, betonte Trainer Luis Enrique. "Mein Gefühl ist, dass es schwerer war, als die Anzeige suggeriert. Es war sehr heiß da draußen", sagte der Spanier und meinte bei DAZN: "Wir sind immer noch auf dem gleichen Niveau wie vor ein paar Wochen – selbst bei dieser Hitze. Es ist unglaublich heiß hier, aber wir freuen uns einfach über unseren Sieg."

Ohne jeglichen Schatten auf dem Spielfeld des Rose Bowls in Pasadena, dem Stadion des WM-Finales 1994 nördlich von Los Angeles, und bei mehr als 30 Grad Celsius um die Mittagszeit zum Anpfiff war die Partie körperlich eine Herausforderung für beide Teams. "Wir sind es gewohnt, in Stadien mit Dach zu spielen und der Rose Bowl ist viel offener. Die Sonne hat runtergeknallt, das war etwas schwierig", sagte Torschütze Senny Mayulu, der nach den beiden Toren von Fabian Ruiz (19. Minute) und Vitinha (45.+1) in der ersten Hälfte das zwischenzeitliche 3:0 markierte (87.).

Atlético beendet die Partie in Unterzahl

Madrid spielte da nach einer Gelb-Roten Karte für Clement Lenglet (78.) bereits in Unterzahl und hatte keine Mittel mehr gegen die ballsicheren Franzosen. "Die Rote Karte hat uns das Genick gebrochen", sagte Koke. Zuvor hatte Julián Álvarez das vermeintliche 1:2 erzielt und Atlético Hoffnungen gemacht, doch nach VAR-Einsatz wurde auf ein Foulspiel in der Entstehung entschieden (58.). Ebenfalls nach Intervention des VAR gab es für Paris in der Nachspielzeit noch einen Handelfmeter, den Kang-In Lee zum 4:0 verwandelte (90.+7). Viele der laut FIFA-Angaben 80.619 Zuschauer waren da bereits auf dem Heimweg - nachdem ebenso zahlreich Besucher den Start der Begegnung wegen des großen Verkehrsaufkommens rund um das Stadion verpasst hatten.

Das zweite Tor erzielte Vitinha selbst. Bild: Mark J. Terrill/AP/dpa Das zweite Tor erzielte Vitinha selbst. Bild: Mark J. Terrill/AP/dpa

In Gruppe B spielen die beiden europäischen Spitzenmannschaften noch gegen die Seattle Sounders aus der Major League Soccer und den brasilianischen Erstligisten Botafogo. Die beiden besten Teams der Gruppe qualifizieren sich fürs Achtelfinale. Ob Ousmane Dembélé Paris dann zur Verfügung steht, blieb offen. Der Kandidat für die Auszeichnung mit dem Ballon d'Or saß gegen Atlético nicht mal auf der Bank. Er kam zuletzt in der Nations League für Frankreich gegen Spanien am 6. Juni zum Einsatz und soll sich Berichten zufolge in der Partie verletzt haben. (dpa)