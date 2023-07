PSG leiht Niederländer Simons womöglich an Leipzig aus

Leipzig. RB Leipzig soll Medienberichten zufolge Interesse am 20 Jahre alten niederländischen Fußball-Nationalspieler Xavi Simons haben.

Wie die "Bild" berichtete, soll der sächsische Bundesligist eine Leih-Möglichkeit sehen. Simons, der in der Jugendabteilung des FC Barcelona ausgebildet wurde, war vor einem Jahr von Paris Saint-Germain zur PSV Eindhoven gewechselt, ausgestattet mit einem langfristigen Vertrag. PSG machte in diesem Sommer aber von einem Rückkaufrecht Gebrauch.

Beim französischen Meister könnte die Einsatzzeit des Mittelfeldspielers jedoch limitiert sein. Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano sei Simons überzeugt, dass RB Leipzig die beste Option für ihn sei, sollte er PSG verlassen. Dabei soll es um eine Ausleihe für ein Jahr gehen. Im Sommer 2024 werde Simons wieder zu PSG zurückkehren. Der "Bild" zufolge traf sich Leipzigs Geschäftsführer Max Eberl mit Simons vor einigen Wochen schon in den Niederlanden.

Bereits an diesem Montag wird die Unterschrift von El Chadaille Bitshiabu erwartet, der ebenfalls bei Paris Saint-Germain spielt. Der 18 Jahre alte Verteidiger soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Sonntag in Leipzig angekommen sein. Der 1,96 Meter große Abwehrspieler soll demnach einen Vertrag unterzeichnen, der bis Mitte 2028 gültig ist. Die Ablösesumme soll bei etwa 14 bis 15 Millionen Euro liegen, zuzüglich Bonuszahlungen. (dpa)