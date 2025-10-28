Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • PSG mit Rekordeinnahmen: Fast 850 Millionen Euro

Neben zahlreichen Pokalen holte der PSG auch Rekordeinnahmen. (Archivbild)
Neben zahlreichen Pokalen holte der PSG auch Rekordeinnahmen. (Archivbild)
PSG mit Rekordeinnahmen: Fast 850 Millionen Euro
Nicht nur zahlreiche Titel hat PSG in der Saison 2024/2025 eingefahren. Auch die Einnahmen lassen den Club jubeln.

Paris.

Der französische Club Paris Saint-Germain hat in der vergangenen Saison Rekordeinnahmen in Höhe von 837 Millionen Euro erzielt. Wie der Verein mitteilte, stammten 175 Millionen Euro davon aus Einnahmen an Spieltagen. Der Nachrichtenagentur Associated Press zufolge beziehen sich die Zahlen auf die Fußballteams der Herren und der Frauen sowie auf die Handball- und Judomannschaften des Clubs.

Der französische Spitzenverein hatte in der letzten Saison nicht nur die UEFA Champions League gewonnen, sondern auch den Super Cup und den Coupe de France geholt sowie die Meisterschaft geholt. (dpa)

