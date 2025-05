PSG-Star Dembélé vor Champions-League-Halbfinale wieder fit

Aufatmen bei Paris Saint-Germain. Frankreichs Serienmeister kann auch im Halbfinal-Rückspiel der Champions League mit seinem besten Stürmer planen.

Paris. Der frühere Bundesliga-Stürmer Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain ist rechtzeitig zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal wieder fit geworden. "Er steht mir morgen zur Verfügung", sagte PSG-Trainer Luis Enrique einen Tag vor der Partie im Pariser Prinzenpark-Stadion (Mittwoch, 21.00 Uhr/DAZN).

Dembélé hatte in der vergangenen Woche in London das Tor zum 1:0-Hinspiel-Erfolg seiner Mannschaft erzielt. Danach musste der 27-Jährige jedoch mehrere Tage wegen einer Oberschenkel-Verletzung behandelt werden. In der Saison 2016/17 spielte Dembélé für Borussia Dortmund, ehe der schnelle Angreifer für eine Ablösesumme von mehr als 100 Millionen Euro zum FC Barcelona wechselte. (dpa)