PSG vor Verkündung: Coach Luis Enrique schon in Paris

Die Verkündung steht offensichtlich bevor. Medienberichten zufolge ist Spaniens ehemaliger Nationalcoach zur Vertragsunterzeichnung in Paris. Und PSG hat für Mittwoch eine Pk angekündigt.

Paris. Die Verkündung von Luis Enrique als neuer Trainer von Paris Saint-Germain steht offensichtlich kurz bevor. Laut Informationen der französischen Hauptstadt-Zeitung "Le Parisien" befand sich der 53 Jahre alte Spanier bereits in Paris, um einen Vertrag zu unterschreiben.

Und sein aller Voraussicht nach designierter neuer Arbeitgeber kündigte für diesen Mittwoch um 14.00 Uhr eine Pressekonferenz auf dem neuen PSG-Campus an.

"Die Saison 2023-2024 hat offiziell begonnen!", schrieb der Club auf seiner Internetseite. Details nannte der französische Meister aber ansonsten nicht. Auch nicht, wer an der Pressekonferenz teilnehmen wird, die über sämtliche Kanäle von PSG übertragen werden soll. "Die Verkündung der Ankunft von Enrique wird vorbereitet", schrieb die Sportzeitung "L'Équipe" online.

Zuvor wird PSG allerdings erst noch die Trennung von Christophe Galtier nach nur einem Jahr bekannt geben müssen. Der 56-Jährige, der sich Mitte Dezember wegen Rassismus-Vorwürfen noch aus seiner Zeit bei OGC Nizza vor Gericht verantworten muss, hatte das Star-Ensemble nicht zu den erhofften Erfolgen führen können. Zwar wurde PSG französischer Meister, in der Champions League scheiterte das Team um Weltmeister Lionel Messi aber bereits im Achtelfinale am FC Bayern.

"L'Equipe": Galtier soll Abfindung erhalten

Galtiers Vertrag ist noch bis Ende Juni nächsten Jahres gültig. Die "L'Equipe" berichtete, es sei eine einvernehmliche Lösung über eine vorzeitige Trennung gefunden worden. Demnach sollen Galtier und sein Assistent eine Abfindung in Millionenhöhe erhalten. Es seien nur noch einige Papiere zu unterzeichnen.

Luis Enrique ist seit der Trennung nach dem WM-Aus der Spanier in Katar ohne Job. Der Sender RMC Sport hatte jüngst berichtet, dass der ehemalige Profi und Trainer des FC Barcelona bereits auf Wohnungssuche an der Seine sei und die PSG-Profis darüber informiert worden wären, dass es mit dem Training am 10. Juli wieder losgehe. Auch Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann hatte anfangs zu den Kandidaten bei PSG gehört. (dpa)