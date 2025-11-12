Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Punktloser Schröder enttäuscht bei Kings-Niederlage

Das war nichts: Dennis Schröder (l) verlor mit Sacramento auch gegen die Denver Nuggets um Aaron Gordon.
Das war nichts: Dennis Schröder (l) verlor mit Sacramento auch gegen die Denver Nuggets um Aaron Gordon. Bild: Randall Benton/AP/dpa
Das war nichts: Dennis Schröder (l) verlor mit Sacramento auch gegen die Denver Nuggets um Aaron Gordon.
Das war nichts: Dennis Schröder (l) verlor mit Sacramento auch gegen die Denver Nuggets um Aaron Gordon. Bild: Randall Benton/AP/dpa
Sport-Mix
Punktloser Schröder enttäuscht bei Kings-Niederlage
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dennis Schröder erlebt einen NBA-Auftritt zum Vergessen. Ein anderer deutscher Basketballprofi darf weiter jubeln.

Sacramento.

Dennis Schröder hat in der NBA einen ganz bitteren Abend erlebt. Bei der 108:122-Heimniederlage mit den Sacramento Kings gegen die Denver Nuggets blieb der deutsche Basketball-Star in der nordamerikanischen Profiliga ohne Punkte. In knapp 21 Minuten Spielzeit verbuchte der Welt- und Europameister lediglich drei Assists. Für die Kings war es die dritte Niederlage nacheinander.

Für die Nuggets, die ihren fünften Sieg in Serie feierten, überragte Top-Star Nikola Jokic mit 35 Punkten und 15 Rebounds. Auch Jamal Murray (23 Punkte) und Aaron Gordon (17) überzeugten. Bei den Kings waren Domantas Sabonis und Drew Eubanks (beide 19) am erfolgreichsten.

Titelverteidiger in Bestform

Die Oklahoma City Thunder sind vor dem Duell mit den formstarken Los Angeles Lakers dagegen in absoluter Bestform. Einen Tag vor dem Heimspiel gegen das Team um Superstar Luka Doncic besiegte der Titelverteidiger die Golden State Warriors scheinbar mühelos mit 126:102 - zwischenzeitlich betrug der Vorsprung für die Mannschaft um den Deutschen Isaiah Hartenstein 36 Punkte. 

Neun Versuche, neun Treffer: Chet Holmgren (Mitte) war gegen die Warriors nicht zu stoppen.
Neun Versuche, neun Treffer: Chet Holmgren (Mitte) war gegen die Warriors nicht zu stoppen. Bild: Gerald Leong/AP/dpa
Neun Versuche, neun Treffer: Chet Holmgren (Mitte) war gegen die Warriors nicht zu stoppen.
Neun Versuche, neun Treffer: Chet Holmgren (Mitte) war gegen die Warriors nicht zu stoppen. Bild: Gerald Leong/AP/dpa

Selbst die Rückkehr von Stephen Curry, der die vorausgehenden drei Partien krank verpasst hatte, brachte den Warriors keinen entscheidenden Vorteil. Curry traf lediglich 4 seiner 13 Würfe, kam auf 11 Punkte und stand schon vor dem Schlussviertel mit fünf Fouls unter Druck. 

Bei OKC dominierte ein weiteres Mal Shai Gilgeous-Alexander. Der wertvollste Spieler der vergangenen NBA-Saison erzielte 28 Punkte und hatte zudem 11 Vorlagen. Hartenstein kam auf acht Punkte, sieben Rebounds und zwei Assists. Chet Holmgren hatte sogar einen perfekten Abend, verwandelte alle neun Würfe und verbuchte neben seinen 23 Zählern auch noch 11 Rebounds. Bester Werfer bei den Warriors war Jonathan Kuminga mit 13 Punkten. 

Während OKC nun elf von zwölf Spielen gewonnen hat, stehen die Warriors bei sechs Siegen und sechs Niederlagen und damit außerhalb der Playoff-Plätze. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
30.10.2025
2 min.
Franz Wagner kassiert mit Orlando vierte Niederlage in Serie
Franz Wagner tat sich mit den Magic in Detroit schwer.
Die Orlando Magic um Franz Wagner haben einen Fehlstart in der NBA hingelegt. Auch ein weiterer deutscher Basketball-Weltmeister verliert erneut.
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
14:03 Uhr
3 min.
Kanzleramt lädt zu Pharmagespräch: Arzneiengpässe im Fokus
Die Pharmabranche in Deutschland wächst, doch es kommt immer wieder zu Arzneiengpässen (Archivbild)
Die deutsche Arzneimittelindustrie wächst. Doch Patienten müssen immer wieder auch mit Engpässen zurechtkommen. Die Bundesregierung sucht jetzt den Dialog über die Bedingungen am Standort.
14:04 Uhr
5 min.
Ryanair zwingt Passagiere auf den digitalen Weg
Ryanair will Bordkarten (fast) nur noch über die App ausgeben. (Symbolbild)
Ryanair hat der ausgedruckten Bordkarte den Kampf angesagt. Passagiere sollen ihre Smartphones nutzen und auf die hauseigene App gezwungen werden. Werden Internet-ferne Menschen abgehängt?
Christian Ebner, dpa
20.10.2025
5 min.
Plötzlich fünf Titelanwärter: Deutsche mischen die NBA auf
Im Duell mit den ganz Großen wie LeBron James: Franz Wagner.
Dirk Nowitzki ist seit Juni nicht mehr alleine im deutschen NBA-Olymp. Und im Sommer 2026 könnten weitere Meister in der besten Liga der Welt dazukommen. Die Wagner-Brüder sind maximal selbstbewusst.
Patrick Reichardt, dpa
Mehr Artikel