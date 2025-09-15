Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Radprofi Schachmann kritisiert Vuelta-Proteste: "Absurd"

Der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann verurteilt das Vorgehen der gewaltbereiten Demonstranten bei der Vuelta. (Archiv)
Der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann verurteilt das Vorgehen der gewaltbereiten Demonstranten bei der Vuelta. (Archiv) Bild: Uwe Anspach/dpa
Der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann verurteilt das Vorgehen der gewaltbereiten Demonstranten bei der Vuelta. (Archiv)
Der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann verurteilt das Vorgehen der gewaltbereiten Demonstranten bei der Vuelta. (Archiv) Bild: Uwe Anspach/dpa
Radsport
Radprofi Schachmann kritisiert Vuelta-Proteste: "Absurd"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Schlussetappe der Spanien-Rundfahrt wird abgebrochen. Der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann berichtet von den Geschehnissen und verurteilt das Vorgehen von Demonstranten.

Madrid.

Nach der abgebrochenen letzten Etappe der Vuelta hat der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann mit viel Unverständnis auf das Vorgehen der propalästinensischen Demonstranten reagiert. "Was wir gestern gesehen haben, das war absurd. Da sind Leute von der Seite ins Feld gesprungen und haben reingetreten auf uns Fahrer", sagte der 31 Jahre alte Vuelta-Teilnehmer der Deutschen Presse-Agentur. "Und da fragen wir Fahrer uns auch: „Wie soll das das Problem lösen"?"

Am Sonntag konnte die von zahlreichen Protesten begleitete dreiwöchige Spanien-Rundfahrt nicht wie geplant beendet werden. Nachdem mehr als 100.000 Menschen in der Hauptstadt Madrid auf die Straße gegangen waren, sich teils mit der Polizei angelegt und ein Rennende dort unmöglich gemacht hatten, entschieden sich die Organisatoren für den Abbruch. Die Proteste richteten sich gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen und im Besonderen vor Ort gegen das Team Israel Premier Tech. 

Propalästinensische Demonstranten hatten für den Abbruch der letzten Vuelta-Etappe gesorgt.
Propalästinensische Demonstranten hatten für den Abbruch der letzten Vuelta-Etappe gesorgt. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Propalästinensische Demonstranten hatten für den Abbruch der letzten Vuelta-Etappe gesorgt.
Propalästinensische Demonstranten hatten für den Abbruch der letzten Vuelta-Etappe gesorgt. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa

"Ich will nicht herunterspielen, was in Israel und Palästina passiert. Ich sehe einfach nicht den Zweck und sehe nicht, wie gewaltvolle Auseinandersetzungen jetzt die Lösung sind", sagte Schachmann. Der gebürtige Berliner hält es für wichtig, dass Menschen "ihre Meinung frei äußern können und dass man demonstrieren kann. Aber ich verurteile solch gewaltvolles Vorgehen und auch das Eingreifen in das Rennen."

Unterbrechungen bei zukünftigen Rennen sind denkbar und dürften den Verantwortlichen des Sports große Sorgen bereiten. "Wir haben jetzt erstmal die Off-Season. Es wäre schön für die Welt, wenn es in dem Konflikt bis dahin eine Lösung gibt", sagte Schachmann und fügte hinzu: "Wir haben es gesehen in Madrid: Es wird dann schwierig, es zu kontrollieren."

Schachmann: "Radsport steht für friedlichen Umgang"

Große Rundfahrten finden in Europa in diesem Jahr nicht mehr statt. Im Oktober wird noch das italienische Eintagesrennen Lombardei-Rundfahrt ausgetragen.

"Der Radsport steht für friedlichen Umgang unter den Fans und den Fahrern. Das habe ich immer als etwas Besonderes und Positives empfunden. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt nicht kaputtgeht", sagte Schachmann weiter. "Unser Stadion sind die öffentlichen Straßen", fügte er hinzu. Die Strecke einzuzäunen, sei "einfach unmöglich". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14.09.2025
2 min.
Letzte Vuelta-Etappe wegen Protesten abgebrochen
Es kam zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten.
Auch auf der letzten Etappe der Spanien-Rundfahrt gibt es propalästinensische Proteste. Das Rennen muss vorzeitig beendet werden. Es kommt zu Zusammenstößen auf Madrids Straßen.
13:44 Uhr
2 min.
Autokauf: So geht die Bezahlung am sichersten
Online-Autokauf: Ein sicherer Zahlungsprozess kann vor Betrug und Fehlkäufen schützen.
Beim Autokauf oder -verkauf geht es meist um hohe Summen. Wer sichergehen will, dass da nichts schiefgeht, sollte sich vor allem bei der Zahlungsmethode Gedanken machen.
03.09.2025
3 min.
Nach Vuelta-Eklat: Kritik an propalästinensischen Protesten
Nur mit viel Mühe können die Sicherheitskräfte die Demonstranten zurückhalten.
Bei der Spanien-Rundfahrt sorgen Demonstranten für einen Eklat. Auf der elften Etappe muss das Finale ausfallen. Nun beziehen Veranstalter, der Weltverband und das Team Israel-Premier Tech Stellung.
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:47 Uhr
4 min.
Gas und Öl: Sorgt Trump für höhere Preise in Europa?
Die Rechnung hinter dem Vorhaben: Weniger Erlöse aus Ölgeschäften = weniger Geld für Kriegsführung. (Archivbild)
In der EU gibt es bereits seit Juni einen Plan für einen vollständigen Stopp der Öl- und Gaslieferungen aus Russland. US-Präsident Trump reicht das allerdings nicht. Nun soll nachgelegt werden.
Katharina Redanz und Ansgar Haase, dpa
Mehr Artikel