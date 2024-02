Ralf Schumacher: Unruhe bei Red Bull ist recht groß

Der Formel-1-Auftakt steht bevor. Eine Frage ist weiter offen: Mit oder ohne Christian Horner? Wann eine Entscheidung fällt, ist ungeklärt. Ralf Schumacher spricht über mögliche Folgen.

Sakhir.

In der weiter ungeklärten Angelegenheit um Red Bulls Teamchef Christian Horner würde Formel-1-Experte Ralf Schumacher nicht von einem sportlichen Einbruch des Weltmeister-Teams bei einer möglichen Trennung ausgehen. "Denn die Strukturen stehen", sagte der ehemalige Rennfahrer der Deutschen Presse-Agentur dpa vor dem Auftakt in die Saison am kommenden Wochenende mit dem Großen Preis von Bahrain.