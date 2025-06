Ramos trifft per Kopf - Spaniens Altstar jubelt bei Club-WM

Der langjährige Starverteidiger von Real Madrid und der spanischen Nationalelf hat es nicht verlernt. Seinen neuen Club aus Mexiko führt er zu einem Achtungserfolg gegen Inter Mailand.

Pasadena. Starverteidiger Sergio Ramos hat es auch mit 39 Jahren noch drauf. Der einstige spanische Welt- und Europameister bescherte bei der Club-WM seinem aktuellen Verein CF Monterrey aus Mexiko mit seinem Kopfballtor einen Punkt beim 1:1 (1:1) gegen Champions-League-Finalist Inter Mailand. Ramos verhinderte damit auch einen siegreichen Einstand des neuen Trainers Cristian Chivu aufseiten der Italiener.

Der Routinier traf in Pasadena wie zu seinen besten Zeiten nach einer Ecke per Kopf in der 25. Minute zur Führung von Monterrey und überwand dabei Ex-Gladbach- und Bayern-Keeper Yann Sommer. Für Inter konnte Lautaro Martinez nur noch ausgleichen (42.). "Es ist immer eine Freude, mit einem Tor zum Teamerfolg beizutragen, aber wenn wir Punkte holen, ist das noch schöner. Wir haben als Mannschaft sehr gut gespielt. Natürlich ist Toreschießen im Fußball wichtig, aber wir sind hier, um diese Erfahrung zu teilen", sagte Ramos.

Ramos lässt Karriere in Mexiko ausklingen

Der 180-malige spanische Nationalspieler ist zum Ende seiner ruhmreichen Karriere in Mexiko gelandet, wo er im Februar einen Vertrag unterschrieb. Mit seinem langjährigen Club Real Madrid hatte er viermal die Champions League gewonnen. Ein Triumph in der Königsklasse blieb Inter vor gerade einmal zweieinhalb Wochen beim 0:5 gegen Paris Saint-Germain im Finale von München verwehrt.

Daraufhin hatte Trainer Simone Inzaghi den Club Richtung Saudi-Arabien verlassen, Ex-Inter-Profi Chivu soll es jetzt richten. "Über weite Strecken des Spiels haben wir uns einige Chancen erarbeitet, aber momentan fehlt uns die Energie", sagte der Rumäne. (dpa)