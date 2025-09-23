Rangnick weiter im Krankenhaus: Kader-Verkündung ohne Chef

Österreichs Teamchef hat weiter gesundheitliche Probleme und verpasst deshalb einen Termin mit der Nationalmannschaft. Bei den nächsten Spielen soll Ralf Rangnick aber wieder dabei sein.

Wien. Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick muss noch einige Tage im Krankenhaus bleiben. Der 67-Jährige kann wegen seines verletzten rechten Sprunggelenks den Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele am Montag nicht selbst bekanntgeben. Bei der Verkündung in Wien wird er von seinem Assistenten Lars Kornetka vertreten, wie die Nachrichtenagentur APA mit Verweis auf den Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) berichtete.

Beim Start des nächsten Lehrgangs der Nationalmannschaft am 6. Oktober soll Rangnick aber wieder dabei sein.

Zuletzt war Ralf Rangnick verletzungsbedingt noch mit dem E-Bike unterwegs. (Archivbild) Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa Zuletzt war Ralf Rangnick verletzungsbedingt noch mit dem E-Bike unterwegs. (Archivbild) Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa

Österreich liegt auf WM-Kurs

Der frühere Bundesliga-Coach musste sich zuletzt mehreren Operationen am Sprunggelenk unterziehen. Vor zwei Wochen hatte Rangnick bei der Partie seiner Mannschaft in Zenica (Bosnien-Herzegowina) für einen Hingucker gesorgt. Um das Sprunggelenk nicht zu sehr zu belasten, fuhr er mit einem dick bereiften E-Bike über den Rasen im Stadion.

Seine nächsten WM-Qualifikationsspiele bestreitet Österreich gegen San Marino (9. Oktober) und in Rumänien (12. Oktober). Bislang hat die Auswahl alle vier Spiele gewonnen und liegt in Gruppe H hinter der punktgleichen Mannschaft aus Bosnien-Herzegowina auf Rang zwei. Der größte Konkurrent hat jedoch bereits in Spiel mehr absolviert. (dpa)