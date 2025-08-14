Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Rassistische Beleidigungen gegen Tel: Tottenham "entsetzt"

Mathys Tel von Tottenham Hotspur wurde nach seinem verschossenen Elfmeter im Internet beleidigt
Mathys Tel von Tottenham Hotspur wurde nach seinem verschossenen Elfmeter im Internet beleidigt Bild: Adam Davy/PA Wire/dpa
Mathys Tel von Tottenham Hotspur wurde nach seinem verschossenen Elfmeter im Internet beleidigt
Mathys Tel von Tottenham Hotspur wurde nach seinem verschossenen Elfmeter im Internet beleidigt Bild: Adam Davy/PA Wire/dpa
Fußball
Rassistische Beleidigungen gegen Tel: Tottenham "entsetzt"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Endspiel um den europäischen Supercup verliert Tottenham Hotspur gegen Paris Saint-Germain. Nach der Partie kommt es zu beleidigenden Kommentaren gegen einen ehemaligen Bundesliga-Profi.

London/Udine.

Tottenham-Stürmer Mathys Tel ist nach der Supercup-Niederlage gegen Paris Saint-Germain in sozialen Medien rassistisch angegriffen worden. "Wir sind entsetzt über die rassistischen Beleidigungen, die Mathys Tel nach der Niederlage im UEFA-Supercup gestern Abend in den sozialen Medien erhalten hat", teilte der Premier-League-Club einen Tag nach dem Spiel mit.

Champions-League-Sieger PSG bezwang Europa-League-Gewinner Tottenham im italienischen Udine mit 4:3 im Elfmeterschießen. Der ehemalige Bayern-Profi Tel verschoss dabei einen Elfmeter.

"Nichts anderes als Feiglinge"

Tel habe "Mut und Courage gezeigt, als er antrat, um einen Elfmeter zu schießen", heißt es in der Stellungnahme weiter. "Diejenigen jedoch, die ihn beleidigen, sind nichts anderes als Feiglinge – sie verstecken sich hinter anonymen Benutzernamen und Profilen, um ihre abscheulichen Ansichten zu verbreiten."

Tottenham kündigte rechtliche Schritte gegen jede Person an, die identifiziert werden könne. Dafür wolle man mit den Behörden und Betreibern der Plattformen zusammenarbeiten. Immer wieder werden vor allem schwarze Spieler Opfer von Rassismus in Fußball-Stadien. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14.08.2025
3 min.
"Mobbing": Torwart-Streit überlagert Pariser Supercup-Sieg
Torwart Lucas Chevalier (l) und Nuno Mendes von Paris Saint-Germain feiern den Supercup-Sieg gegen Tottenham Hotspur.
Den europäischen Supercup hat Paris Saint-Germain nach einem 0:2-Rückstand noch gewonnen. Die Schlagzeilen gehören beim Champions-League-Sieger aber einem anderen Thema.
13.08.2025
3 min.
Neuer Paris-Torwart patzt: PSG gewinnt trotzdem Supercup
Paris-Torwart Lucas Chevalier beim Gegentor zum 0:1 durch den ehemaligen Wolfsburger Micky van de Ven.
Das Endspiel um den europäischen Supercup endet erst im Elfmeterschießen. Favorit Paris siegt doch noch gegen Tottenham, das lange komfortabel führt.
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel