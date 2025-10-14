Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ratte stört WM-Quali-Spiel - Courtois' Fangversuch misslingt

Fußball
Ratte stört WM-Quali-Spiel - Courtois' Fangversuch misslingt
Eine Ratte läuft beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Wales und Belgien über den Rasen. Die Fans sind erheitert, die Fußballer weniger.

Cardiff.

Eine Ratte hat beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Wales und Belgien für einen kuriosen Moment gesorgt. Das Nagetier lief nach etwas über einer Stunde Spielzeit durch die belgische Hälfte, weshalb Schiedsrichter Daniel Siebert die Partie in Cardiff kurzzeitig unterbrach. Der walisische Fußball-Nationalspieler Brennan Johnson eskortierte den ungebetenen Stadionbesucher unter dem Applaus der Fans schließlich über die Seitenlinie.

Zunächst hatte sich Belgiens Thibaut Courtois vergeblich darum bemüht, statt eines Balles auch mal eine Ratte zu fangen. Der Torhüter von Real Madrid bückte sich, um mit seinem rechten Torwarthandschuh nach der Ratte zu greifen. Doch das Tier entwischte ihm knapp - sehr zur Erheiterung des Publikums. Courtois lamentierte, ging der Ratte dann noch ein paar Schritte hinterher, ehe Johnson übernahm.

Courtois: "Ich hätte sie brav wieder hinter die Bande gebracht"

"Ich sah die Ratte auftauchen und wollte sie aufhalten", sagte Courtois nach der Partie der belgischen Tageszeitung "Nieuwsblad", die titelte: "Der Rattenfänger von Cardiff". Das Publikum habe sich amüsiert, stellte der 33-Jährige fest, "aber ich konnte sie nicht erreichen".

Der Erfolgsfall wäre für das Nagetier ohnehin glimpflich ausgegangen: "Was hätte ich getan, wenn ich die Ratte tatsächlich gefangen hätte? Ich hätte sie brav wieder hinter die Bande gebracht", sagte Courtois. "Ich hätte ihr sicher nichts getan."

De Bruyne trifft zweimal vom Punkt

Sportlich verlief der Montagabend für Belgien erfolgreicher, das sich einen wichtigen 4:2-Erfolg sicherte. Kevin De Bruyne (18. und 76. Minute/jeweils Handelfmeter), Thomas Meunier (24.) und Leandro Trossard (90.) trafen für die Belgier, die auf den ersten Platz der Gruppe J vorrückten. Joe Rodon (8.) und Nathan Broadhead (89.) machten die Tore für Wales. (dpa)

