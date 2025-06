Rauchbomben auf Feld: Spielabbruch bei Relegation in Italien

Nur 25 Minuten fehlen bis zum Schlusspfiff. Dann randalieren beim Zweitliga-Relegationsspiel zwischen Salernitana und Sampdoria Fans auf den Rängen. Dem Schiedsrichter bleibt keine Wahl.

Salerno.

Rauchbomben auf dem Feld, herausgerissene Sitzschalen, aufgebrachte Fans, Spielabbruch: In Italien ist ein Relegationsspiel zum Verbleib in der 2. Liga in einem Eklat geendet. Das Match zwischen den Fußball-Traditionsvereinen US Salernitana und Sampdoria Genua musste beim Stand von 0:2 rund 25 Minuten vor Schluss abgebrochen werden. Die Ausschreitungen der Heimfans im Stadion Arechi in der Hafenstadt Salerno südlich von Neapel dürften den Abstieg Salernitanas in die Serie C besiegeln.