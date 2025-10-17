Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • RB-Legende Poulsen kommt als Gegner nach Leipzig zurück

Yussuf Poulsen trägt nach zwölf Jahren in Leipzig jetzt das Trikot des Hamburger SV.
Yussuf Poulsen trägt nach zwölf Jahren in Leipzig jetzt das Trikot des Hamburger SV. Bild: Christian Charisius/dpa
Yussuf Poulsen trägt nach zwölf Jahren in Leipzig jetzt das Trikot des Hamburger SV.
Yussuf Poulsen trägt nach zwölf Jahren in Leipzig jetzt das Trikot des Hamburger SV. Bild: Christian Charisius/dpa
Fußball
RB-Legende Poulsen kommt als Gegner nach Leipzig zurück
Von Fabian Held
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Stürmer kehrt mit Aufsteiger HSV an seine alte Wirkungsstätte in Leipzig zurück. Doch RB will ihm das Leben schwer machen und drei Punkte.

So viel scheint sicher: Am Samstagnachmittag wird es im ehemaligen Leipziger Zentralstadion ziemlich sentimental werden, das ein oder andere Tränchen inklusive. Denn vor dem Anpfiff der Bundesligapartie RB Leipzig gegen Hamburger SV (15.30 Uhr), wird eine RB-Legende verabschiedet: Yussuf Poulsen. 425 Pflichtspiele, 95 Tore, 66 Vorlagen, drei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:49 Uhr
2 min.
Zwölf Profis beim Training von RB Leipzig
Xaver Schlager (l) und Timo Werner bereiten sich auf das Spiel gegen den Hamburger SV vor.
Zwölf Nationalspieler von RB Leipzig befinden sich auf Reisen. Dafür erhalten sechs Nachwuchskräfte die Chancen, mit der ersten Mannschaft zu trainieren.
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
15:35 Uhr
3 min.
RB Leipzig freut sich auf Poulsen und den HSV
Ole Werner freut sich auf den Hamburger SV.
Die Länderspielpause hat vielen RB-Spielern einen neuen Schub verliehen. Gegen den Hamburger SV steht vor allem der gegnerische Kapitän im Vordergrund.
Mehr Artikel