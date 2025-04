RB Leipzig: Der Trainer war nur das schwächste Glied in der Fehlerkette

Nach dem Rauswurf von Marco Rose hat Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer seine Entscheidung begründet. Zwischen den Zeilen seiner Worte lässt sich erahnen, was bei RB Leipzig gerade falsch läuft.

Marcel Schäfer war noch nie jemand, der wahnsinnig laut spricht. Er poltert nicht, er ist stets höflich und reflektiert. An diesem Montagmittag wirkte es so, als spräche Schäfer noch ein bisschen leiser, noch ein bisschen präziser, ganz so, also wolle er auf keinen Fall missverstanden werden.