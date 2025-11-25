RB Leipzig: Die Euphorie-Vollbremsung

Eigentlich schwebten in Leipzig alle auf Wolke sieben. Die Hiobsbotschaft über die Verletzung von Assan Ouédraogo ist nun ein echter Schock. Jetzt müssen es andere richten.

Es ist früher Nachmittag, als die Schocknachricht die Runden macht. Assan Ouédraogo hat sich verletzt. Er wird RB Leipzig mehrere Wochen fehlen. Wumms. Eine Vollbremsung für einen, der gerade noch auf der Überholspur war. „Der 19-Jährige hat sich im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen bei einem Zweikampf in der 53. Minute eine...