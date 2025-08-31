RB Leipzig: Ein Heimsieg und viel Bewegung im Kader

Mit dem ersten Saisonsieg und einem großzügigen Kapitän beruhigt RB die Stimmung. Am Kader gibt es weitere Veränderungen.

Die Fans von RB Leipzig hatten eine klare Forderung. Beim Heimspielauftakt hissten sie einen überdimensionalen Reset-Knopf als Choreo unters Stadiondach. Das war gleich doppelt metaphorisch, denn es musste ja die vergangene Saison und das 0:6 zum Auftakt bei Bayern München abgehakt werden. Am Samstagnachmittag gelang beides. Das Team von Ole...