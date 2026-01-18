MENÜ
  • RB Leipzig: Eine starke Halbzeit ist gegen die Bayern zu wenig

Er kam, sah und zauberte: Als Joker bereitete Michael Olise (links, hier gegen die Leipziger Andrija Maksimovic und Castello Lukeba/rechts) drei Bayern-Tore vor, das letzte erzielte er selbst.
Er kam, sah und zauberte: Als Joker bereitete Michael Olise (links, hier gegen die Leipziger Andrija Maksimovic und Castello Lukeba/rechts) drei Bayern-Tore vor, das letzte erzielte er selbst. Bild: Roger Petzsche/PICTURE POINT
Fußball
RB Leipzig: Eine starke Halbzeit ist gegen die Bayern zu wenig
Von Fabian Held
Beim Abschied von Kevin Kampl zeigt RB Leipzig, dass es die Bayern ärgern kann. Eine Halbzeit lang – dann macht der Meister ernst.

Schon vor dem Anpfiff wurde es emotional. Ein letztes Mal gab sich Kevin Kampl die Ehre, wurde vor dem Topspiel würdevoll in die Fußballrente verabschiedet, nach achteinhalb Jahren im Verein. Die Fans in Sektor B skandierten seinen Namen. Eine Choreo zeigte sein Konterfei und den Schriftzug: „Stärke zeigt sich nicht nur auf dem Platz! Respekt...
Mehr Artikel