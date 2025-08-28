RB Leipzig gegen Heidenheim ohne Xavi: Ende der Transfersaga in Sicht

Der Edeltechniker steht vor einem Wechsel nach London – aber anders als gedacht. Der Trainer erwartet derweil eine Reaktion beim Heimdebüt.

„Wir haben sehr viel Arbeit vor uns“, analysierte Ole Werner am frühen Donnerstagnachmittag im Presseraum von RB Leipzig auf seine gewohnt ruhige und sachliche Art. „Und die müssen wir Stück für Stück angehen“, ergänzte er. Er bezog das vor allem auf das 0:6 zum Saisonauftakt bei Bayern München, das Red Bull-Geschäftsführer Oliver...