RB Leipzig gewinnt auch in Wolfsburg – mit Glück und Bakayoko

Fußball
Nach dem vierten Sieg in Serie hat RB Leipzig den Horror-Start in die Bundesliga endgültig hinter sich gelassen. In Wolfsburg brauchten die Leipziger Glück und einen starken Neuzugang.
Es gibt Fußballspiele, da gewinnt eine Mannschaft nicht, weil sie die bessere ist, sondern wegen des Unvermögens des Gegners. Ein bisschen war es so am Samstag, da gewann RB Leipzig zwar mit 1:0 (1:0), das aber vor allem auch deshalb, weil der VfL Wolfsburg seine vielen guten Chancen nicht zu nutzen wusste. 22 Torschüsse standen für die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.