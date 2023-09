RB Leipzig gewinnt Test gegen Wroclaw - Werner trifft wieder

Leipzig. RB Leipzig hat ein kurzfristig angesetztes Testspiel gegen den polnischen Erstligisten Slask Wroclaw mit 4:2 (2:1) gewonnen.

Cheftrainer Marco Rose konnte sich auf dem Platz der Trainingsakademie auch über das Tor von Timo Werner, der in der 65. Minute zum 4:1 traf, freuen. Der Stürmer ist in der laufenden Bundesligasaison noch ohne Torerfolg und wurde für die anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich von Bundestrainer Hansi Flick nicht nominiert.

Den Führungstreffer für den deutschen Pokalsieger, der aufgrund der insgesamt 14 Länderspielabstellungen acht Nachwuchsspieler einsetzte, erzielte Fabio Carvalho (17.) per Direktabnahme aus kurzer Distanz. Nur vier Minuten später verwandelte Kenneth Zohore einen direkten Freistoß für den Drittplatzierten der Ekstraklasa. Torhüter-Neuzugang Leopold Zingerle war da chancenlos.

Kurz vor der Pause traf U19-Spieler Jakob Sachse (37.) per Kopfball nach einem Freistoß von David Raum. Nach dem Wechsel erhöhte erneut Carvalho (54.), ehe Werner (65.) im Laufduell seinen Gegenspieler davonlief und den Ball überlegt ins linke untere Eck schob. Werner wartet seit 726 Minuten auf einen Torerfolg in einem Pflichtspiel. Die Gäste verkürzten per Elfmeter durch Petre Schwarz (82.) zum 4:2-Endstand. (dpa)